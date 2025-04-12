Корреспондент «Известий» поймал футболку с автографом Овечкина

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова Эксклюзив 20 0

Корреспондент Известий поймал футболку с автографом Овечкина

Фото, видео: 5-tv.ru

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В столице США прошел торжественный вечер в честь капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз».

В Вашингтоне на льду арены Capital One прошел торжественный вечер в честь исторического достижения капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который вошел в число лучших снайперов за всю историю НХЛ. Среди гостей мероприятия оказался и корреспондент «Известий» Николай Мастеров, которому удалось поймать уникальный сувенир — футболку с автографом Овечкина, которую тот бросил в толпу со сцены.

«Сотни болельщиков сейчас на льду Capital One Arena — но не для того, чтобы играть, а для того, чтобы поздравить Александра с победой», — отметил Мастеров, передавая атмосферу события.

Мероприятие изначально планировалось в здании Union Station, однако из-за большого ажиотажа его перенесли в Capital One Arena — чтобы вместить всех желающих поздравить легендарного хоккеиста.

Вечер стал не просто праздником спортивного достижения, но и мощным символом народной любви. Александр Овечкин — не только лучший снайпер, но и человек, объединивший людей на льду и за его пределами.

Российский хоккеист забил 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который состоялся 6 апреля. Он побил рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. Превзойти канадца никто не мог с 1994 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Овечкину подарили золотую клюшку в честь установления мирового рекорда.

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