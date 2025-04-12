Как принцесса: дочь Маликова рассказала об отношениях с отцом

25-летняя Стефания называет папу не только родителем, но и советчиком.

Старшая дочь певца Дмитрия Маликова Стефания с ранних лет ощущала давление из-за популярности отца. Об отношениях с родителем она рассказала в интервью сайту Страсти.

В их семье нет никаких конфликтов. Отношения с отцом Стефания называет теплыми и крепкими. Дмитрий Маликов для нее — не только родитель, но и советчик.

«Меня папа любил, любит, и всегда будет любить как единственную принцессу, дочь. У нас всегда были прекрасные отношения, и сейчас они больше перерастают в дружеский формат, нежели в родственный. С отцом я могу посоветоваться по вопросам бизнеса, личной жизни. И мне очень нравится, что у меня есть такая поддержка и опора», — рассказала девушка.

25-летняя Стефания — выпускница престижного вуза и создательница собственной линии одежды. По ее словам, она всегда чувствовала гиперответственность: не могла вести себя как другие подростки, ведь любое неосторожное действие могло бросить тень на имя знаменитого отца. Например, она никогда не позволяла себе вольностей в клубах — просто не имела на это права, как рассказывает Маликова. Именно это внутреннее чувство границ она использует в бизнесе.

Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон. У пары двое детей: Стефания, родившаяся в 2000 году, и Марк, появившийся на свет в 2018 году.

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