«Сиюминутное увлечение»: Лукашенко оценил шансы Украины войти в состав ЕС

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 31 0

Лукашенко: Украина ничего не сможет дать Евросоюзу

«Сиюминутное увлечение»: Лукашенко оценил шансы Украины войти в состав ЕС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/WWW.SMIRNOVIVAN.RU/Ivan Smirnov

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Белорусский лидер призвал Киев обратить внимание на свое положение в мире.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вероятность членства Украины в Европейском союзе (ЕС) крайне низка. Его заявление процитировало БелТА.

«И вот они занимаются тем, чего, возможно, никогда не будет. Украина вряд ли когда-то будет в Европейском союзе», — сообщил он.

Так, по мнению главы государства, украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует признаться в отсутствии опыта и обратиться за советом к старшим коллегам для консультации по сложным вопросам.

Лукашенко подчеркнул, что у Украины не осталось ресурсов, которые она может предложить в обмен Евросоюзу, поэтому желание Киева вступить в блок — это не более чем «сиюминутное увлечение»

«Прежде чем туда бежать, подумай о своей необходимости там. А если нужен, то какой ты там будешь? Это будет страна без промышленности, без сельского хозяйства, без того, чем Украина всегда гордилась», — отметил Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за предотвращение ввоза в Россию партии взрывчатки.

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