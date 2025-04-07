Путин поблагодарил Лукашенко за предотвращение ввоза в Россию партии взрывчатки

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 20 0

Белорусские власти оперативно перехватили груз.

Путин поблагодарил Лукашенко за предотвращение ввоза в РФ крупной партии взрывча

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за успешное задержание крупной партии взрывчатки, которую пытались провезти в РФ. Об этом 7 апреля сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусские власти оперативно перехватили опасный груз, что, как отмечается, стало частью их последовательной политики по обеспечению безопасности на общесоюзных границах.

В пресс-службе МИД Белоруссии подтвердили информацию, уточнив, что опасные материалы были изъяты до того, как они могли попасть в страну. В ответ на этот шаг, Путин поблагодарил белорусских специалистов и призвал отметить их работу, подчеркнув важность профессионализма, который позволил предотвратить угрозу.

В ходе беседы лидеры двух стран также обсудили будущие встречи, предстоящие совместные учения и актуальные вопросы, связанные с ситуацией в зоне специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин встретился с главой «Аэрофлота».

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