Путин поблагодарил Лукашенко за предотвращение ввоза в Россию партии взрывчатки

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за успешное задержание крупной партии взрывчатки, которую пытались провезти в РФ. Об этом 7 апреля сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусские власти оперативно перехватили опасный груз, что, как отмечается, стало частью их последовательной политики по обеспечению безопасности на общесоюзных границах.

В пресс-службе МИД Белоруссии подтвердили информацию, уточнив, что опасные материалы были изъяты до того, как они могли попасть в страну. В ответ на этот шаг, Путин поблагодарил белорусских специалистов и призвал отметить их работу, подчеркнув важность профессионализма, который позволил предотвратить угрозу.

В ходе беседы лидеры двух стран также обсудили будущие встречи, предстоящие совместные учения и актуальные вопросы, связанные с ситуацией в зоне специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин встретился с главой «Аэрофлота».