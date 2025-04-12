«Это все не для меня»: Стас Михайлов решил избавиться от своей одежды

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 47 0

Стас Михайлов решил раздать свою старую одежду после похудения

Стас Михайлов рассказал о проблемах с гардеробом: «Надо все раздать»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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После похудения у артиста накопилось много ненужных вещей.

У певца Стаса Михайлова после похудения осталось много ненужной одежды. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Это стало настоящей проблемой для артиста, так как нарядов у него очень много, но теперь их некуда девать — все стало велико.

«Ее (одежду — Прим. ред.), наверное, надо просто раздать, и все. Я же не буду продавать одежду свою, магазины там, вот это все — не для меня…», — сказал артист.

Помимо размера, после похудения изменился и стиль Михайлова. Певец стал настоящим модником. Теперь он предпочитает примерять на себя, в основном, яркие и молодежные образы.

Как признается Стас Михайлов, у него никогда не было стилистов, он всегда выбирает себе одежду исключительно по собственному желанию.

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