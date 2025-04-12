«Это все не для меня»: Стас Михайлов решил избавиться от своей одежды

После похудения у артиста накопилось много ненужных вещей.

У певца Стаса Михайлова после похудения осталось много ненужной одежды. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Это стало настоящей проблемой для артиста, так как нарядов у него очень много, но теперь их некуда девать — все стало велико.

«Ее (одежду — Прим. ред.), наверное, надо просто раздать, и все. Я же не буду продавать одежду свою, магазины там, вот это все — не для меня…», — сказал артист.

Помимо размера, после похудения изменился и стиль Михайлова. Певец стал настоящим модником. Теперь он предпочитает примерять на себя, в основном, яркие и молодежные образы.

Как признается Стас Михайлов, у него никогда не было стилистов, он всегда выбирает себе одежду исключительно по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Канье Уэст намерен превратить дом своей мамы в мавзолей. Рэпер хочет, чтобы после смерти его забальзамировали и выставили на всеобщее обозрение. Вход будет платным.