«Мои похороны»: Канье Уэст намерен превратить дом своей мамы в мавзолей

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 14 0

Канье Уэст описал свои будущие похороны

«Мои похороны»: Канье Уэст намерен превратить дом своей мамы в мавзолей

Фото: Javier Rojas/ТАСС

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Рэпер рассказал, каким видит конец своей жизни.

Рэпер Канье Уэст хочет, чтобы после смерти его забальзамировали и выставили на всеобщее обозрение в доме мамы. Вход, при этом, должен быть платный. Об этом артист написал на своей странице в соцсетях.

«Забальзамируйте меня, выставьте в доме моей мамы и позвольте людям навещать меня. Взимайте плату…» — написал рэпер.

При этом Уэст хочет, чтобы заработанные на нем средства были использованы на социальные нужды, с его слов — для «обогащения всех кварталов вокруг».

Рэпер описал и то, как видит собственные похороны.

«Мои похороны должны длиться не менее недели. 10-часовая служба каждый день. На самом деле, не должно быть никаких ограничений», — отметил Канье Уэст.

Ранее 5-tv.ru писал, что на похороны Паши Техника прибыли сотрудники полиции, чтобы контролировать многотысячную толпу фанатов, желающих проститься с любимым исполнителем.

Известного рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Причиной его смерти стала легочная инфекция, которая развилась в организме музыканта после употребления запрещенных веществ. У сорокалетнего артиста остался шестилетний сын.

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