Трамп на год продлил введенное Байденом чрезвычайное положение в США

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 34 0

Режим был введен из-за предполагаемых «опасных действий России в сфере внешней политики».

Трамп на год продлил введенное Байденом чрезвычайное положение в США

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решил продлить на 12 месяцев режим чрезвычайной ситуации в стране, который был введен из-за предполагаемых «опасных действий России в сфере внешней политики». Соответствующее решение было опубликовано в официальном реестре нормативных актов.

В начале апреля 2021 года Джо Байден, занимавший в то время пост президента США, объявил о введении чрезвычайного положения в соответствии с указом 14024. Этот указ также предусматривал введение ограничительных мер в отношении России.

«Чрезвычайное положение в стране останется в силе после 15 апреля 2025 года. Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в указе президента 14024», — указано в тексте документа.

В начале апреля стало известно, что Дональд Трамп объявил в Соединенных Штатах чрезвычайное положение из-за дисбаланса в торговле. По мнению главы государства, постоянный торговый дефицит представляет собой чрезвычайную ситуацию национального уровня, которая несет угрозу безопасности страны и образу жизни ее граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп заявил о проблемах из-за новой торговой политики США.

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