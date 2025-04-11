Трамп заявил о проблемах из-за новой торговой политики США

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Американский лидер считает, что стране нужно заплатить «свою цену», чтобы добиться поставленных целей.

Трамп признал наличие проблем при переходе к новой торговой политике США

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При переходе к новой торговой политике Соединенные Штаты настигли дополнительные трудности, среди которых недостаточно быстрая обработка американской стороной запросов других стран, желающих заключить сделку с Вашингтоном. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи с кабинетом министров.

Лидер государства подчеркнул, что за условия новой торговой политики нужно будет заплатить «свою цену», также не удастся избежать проблем. Однако, по словам Трампа, в итоге «все будет замечательно». Он отметил, что, несмотря на сложности, Соединенные Штаты находятся в «хорошей форме».

При этом Трамп добавил, что после введения импортных пошлин США зарабатывают примерно 3,5 миллиарда долларов в сутки.

До этого во вторник, 8 апреля, американский лидер приостановил введение пошлин на 90 дней для 75 стран. Причиной такого решения стала возросшая паника граждан. Трамп пояснил, что ситуация на рынке довольно мрачная после его объявления о введении пошлин.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп увеличил пошлины на товары из Китая до 125%

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
85.02
-1.07 94.60
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

1:30
«За рулем не езжу»: Басков рассказал, как попал в аварию
1:17
В сутки — не более 50 тысяч рублей: в РФ вводят ограничение на снятие наличных в банкоматах
1:02
Трамп заявил о проблемах из-за новой торговой политики США
0:46
Вертолет рухнул в реку Гудзон в Нью-Йорке
0:29
Пострадавшая при крушении батискафа в Египте девочка скончалась в больнице
0:16
«До сих пор не могу поверить»: Овечкин назвал свою 895-ю шайбу важнейшим событием в жизни

Сейчас читают

«Ни любви, ни дружбы»: Филипп Киркоров рассказал, кому доверяет
«Не хочу»: Михаил Ефремов не будет восстанавливать водительское удостоверение
Девичья Розовая Луна: чем созвездие Дев одарит в полнолуние 13 апреля 2025
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп