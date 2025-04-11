Трамп заявил о проблемах из-за новой торговой политики США

При переходе к новой торговой политике Соединенные Штаты настигли дополнительные трудности, среди которых недостаточно быстрая обработка американской стороной запросов других стран, желающих заключить сделку с Вашингтоном. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи с кабинетом министров.

Лидер государства подчеркнул, что за условия новой торговой политики нужно будет заплатить «свою цену», также не удастся избежать проблем. Однако, по словам Трампа, в итоге «все будет замечательно». Он отметил, что, несмотря на сложности, Соединенные Штаты находятся в «хорошей форме».

При этом Трамп добавил, что после введения импортных пошлин США зарабатывают примерно 3,5 миллиарда долларов в сутки.

До этого во вторник, 8 апреля, американский лидер приостановил введение пошлин на 90 дней для 75 стран. Причиной такого решения стала возросшая паника граждан. Трамп пояснил, что ситуация на рынке довольно мрачная после его объявления о введении пошлин.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп увеличил пошлины на товары из Китая до 125%