В США назвали конструктивными переговоры с Ираном по ядерной программе

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Значит ли это, что стороны ступили на путь разрешения разногласий?

В США назвали конструктивными переговоры с Ираном по ядерной программе

Фото: Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

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Встреча представителей США и Ирана в Омане по вопросам ядерной программы прошла в позитивном ключе, сообщили в администрации президента США.

«Обсуждения были очень позитивными и конструктивными», — приводит Reuters сообщение американской администрации.

В столице США полагают, что переговоры стали значимым продвижением в урегулировании разногласий с Ираном.

В Маскате 12 апреля состоялась встреча Стивена Уиткоффа, специального представителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку, и Аббаса Аракчи, министра иностранных дел Ирана.

В ходе встречи в Омане представители Тегерана подчеркнули, что диалог с Соединенными Штатами проходил в духе взаимопонимания и уважения. В министерстве иностранных дел Ирана сообщили, что стороны обсудили позиции своих правительств по вопросам, связанным с ядерной программой Ирана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в пятницу в Санкт-Петербурге прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Известно, что их общение заняло более четырех часов.

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