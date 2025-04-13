«Как только»: в ЦБ ответили, когда в России может упасть ключевая ставка

Рост цен на жилье в стране уже замедлился. Чего ждать дальше?

В мировой торговле происходят тектонические изменения. Но пока сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику, и как отразятся на России. Так председатель Центробанка коротко описала то, что творится сейчас с тарифами в мире.

Эльвира Набиуллина на этой неделе отчитывалась в Думе о работе за год, но по большому счету у депутатов был к ней один вопрос: когда она начнет снижать ключевую ставку, чтобы подешевели кредиты? С октября ЦБ установил ее на уровне 21%.

«Как только инфляция замедлится»? — терпеливо, в который раз? объяснила глава ЦБ.

Осенью, инфляция приближалась к 14%. В январе, с высокой уже ставкой, снизилась к 11%, в феврале к восьми. Это обнадеживает.

«Могу сказать, что мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно, в том числе и помня о том, что в прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпа роста цен устойчивое», — сказала Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка Российской Федерации.

«Рост цен на жилье замедлился», — отметила также глава ЦБ.

Не на проценты, а сразу в полтора раза. В некоторых регионах квартиры и вовсе дешевеют. Потому что льготная ипотека осталась только для семейных, айтишников, для селян и жителей Дальнего Востока. Однако высокая ставка ЦБ означает не только дорогие кредиты, но и хорошие проценты по вкладам. И у многих там копятся ресурсы, которые, когда ЦБ задушит инфляцию и снизит свою ставку, могут вызвать новый бум на рынке жилья, как был 2023 году.

Об этом тревожился в Кремле глава ДОМ. РФ, корпорации, которая как раз отвечает за массовое строительство. Надо действовать аккуратно предупредил его президент:

«Вопросы жилья — это одни из ключевых вопросов в жизни каждого человека, каждого гражданина, каждой семьи. Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России. Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались — ни в царские времена, ни в советские. Все для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая».

Если говорить о конкретных цифрах, то по новому нацпроекту до 2030 года жилья должны построить столько, чтобы на каждого россиянина приходилось в среднем по 33 квадратных метра. Сейчас этот показатель на уровне 30 квадратов на человека. То есть строить нужно много. И не только жилья. Правительство дорабатывает сейчас 200 мастер-планов для развития опорных городов и поселков.

Для Дальнего Востока и Арктической зоны такие проекты начали готовить чуть раньше, и можно посмотреть, к чему стремятся планировщики.

И это проекты явно не на пятилетку. То есть Трамп с его торговыми войнами уйдет, а нам тут жить. И от нас, а не от американского президента зависит, в каких городах.