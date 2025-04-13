Стоимость «Вашингтон Кэпиталс», где русский хоккеист — капитан, оценивают более чем в два миллиарда долларов.

Вашингтон уже «русский». Благодаря Александру Овечкину. Вслед за повторением результата канадца Уэйна Грецки, Саша забил еще, и теперь уже официально в НХЛ есть рекорд имени Овечкина, 895 шайб. Лучший бомбардир всех времен. А впереди еще игры, и немыслимые прежде 900 шайб вполне достижимы.

В Вашингтоне русского хоккеиста носят на руках. Вот тебе золотая клюшка, вот трон — миллионы поклонников по всей стране. Клуб не скупится на подарки и торжества и можно понять, Овечкин — главная звезда, при нем команда завоевала первый в своей истории Кубок Стенли. Теперь вот эти рекорды.

Если обычно билеты на матч стоили по 38 долларов, то есть примерно 3,5 тысячи рублей, то сейчас — у перекупщиков и за 500 и за 800 не найдешь. Дефицит. Нынешний владелец клуба, в свое время купил его менее чем за 100 миллионов долларов, а теперь «Вашингтон Кэпиталс» оценивают более чем в два миллиарда долларов. Потому Овечкину прощают и то, что от России не отказался, и президента поддерживает.