«Паразитируют на благородных чувствах»: как мошенники торгуют «святынями» в Интернете

Сеть пестрит подобными объявлениями: от бюджетных вариантов — за пять тысяч рублей, до эксклюзива — за три миллиона.

Бизнес, прибыль, успех — это столпы американской нации, на которую работают культура и наука. Впрочем, это тоже бизнес. На этой неделе мировые СМИ взорвала сенсация — американские ученые воскресили вымершего примерно десять тысяч лет назад доисторического волка. Генные инженеры извлекли его ДНК, вживили в клетки обычного волка и вуаля, вот он гроза американских прерий эпохи плейстоцена.

Впрочем, так уверяют изобретатели, никаких научных статей они не публиковали. А как ты его проверишь, тот это или не тот реликтовый зверь? По сути, получилась химера — помесь собаки, волка и генных манипуляций. Но для бизнеса — идеальный продукт, ведь лютоволков обессмертили в киносаге «Игра престолов». И теперь все поклонники сериала, а это миллионы и миллионы, потенциальные заводчики.

Компания уже хвастается — мы и мамонтов так воскресим, и птицу додо, и шерстистых носорогов. Пока правда удалось сделать только шерстистых мышей. Но это ж мелочи. Основатель компании, которая всем этим занимается, мастер креативной индустрии, то есть в маркетинге он, можно сказать, собаку съел, хотя точнее все-таки волка. Или что там у него получилось.

По сути это бизнес на доверии. Вы верите, что это реально возрожденный исторический зверь? Или вы видите в этих созданиях монстров, как у Франкенштейна? Без веры не будет денег.

И этот принцип касается не только американских стартапов. У нас тоже мошенники наживаются на вере, причем в прямом смысле слова. Лжесвященники, поддельные мощи святых, подпольные обряды — все это в масштабном расследовании корреспондента "Известий" Игоря Капорикова.

Мощи апостолов и мучеников по цене гаджета. Молитва, обряд, отпущение грехов — все по прайсу. Онлайн-церковь и VIP-записки на Афон. Бизнес, в котором нет ничего святого. Под толстым слоем сургуча с гербовой печатью — останки человеческого черепа, лучевая кость и ребро.

Останки понтификов наша героиня купила в подарок. Просит не показывать ее лицо. Продавца нашла в Интернете, в Испании. Цена «святынь» — 600 тысяч рублей. Подлинность подтверждал сертификат — лист бумаги с подписью игумена и досадными ошибками.

Интернет пестрит подобными объявлениями: от бюджетных вариантов — за пять тысяч рублей, до эксклюзива — за три миллиона. Ассортимент поражает воображение: хотите берцовую кость Иоанна Богослова? Пожалуйста! А может, локон Девы Марии или останки самого Николая Чудотворца? Все есть. Размеры впечатляют.

Подделки бывают разного качества, и даже акулы черного рынка «святынь» иногда глотают наживку. Вот, например, питерский делец отдал тому же испанцу больше миллиона.

«Экспертизы, которые мы провели, показали, что это документы, это современные подделки», — заявил коллекционер Максим.

Торговец подделками Андрей Брасов — гражданин Италии. Каждое второе объявление в Интернете его или как-то связано с ним.

«Рынка святынь, рынка реликвий нет и быть не может. То, что мы видим в продаже — 99,9% — это фальшивки», — рассказал директор Центра изучения православных святынь Михаил Артеев.

Это большая международная сеть. Обычные кости, не факт, что человеческие, Брасов отправляет в разные уголки света — сразу покупателям либо одному из своих посредников.

В Интернете находим крупные мощи святых Космы и Дамиана. Цена — полмиллиона рублей. Продает Александр Федоров из Пензенской области. Заказываем доставку.

Личные встречи для таких продавцов - редкий случай, работают в основном онлайн. Поэтому на месте Федоров словно шпион сначала оценил ситуацию, а только потом позвал друга с артефактом.

Документ 1948 года, заверен трехмерной печатью и подписью архиепископа. Выглядит натурально, на самом деле — липа. Достаем микрофон.

Реакция продавца говорит сама за себя. Мужчина попытался скрыться. Федоров работает не на себя, а все на того же Брасова. Перед встречей он сам писал нам об этом.

Под видом покупателей нам удалось связаться с боссом испанского картеля. Откуда «святыни», Брасов рассказал нам по телефону.

«Я езжу. У меня здесь знакомые. Если идет расформирование, если идет продажа через муниципалитет. Среди этого имущества могут быть и мощи», — рассказал продавец христианских реликвий Андрей Брасов.

В католической церкви существуют строгие правила обращения с реликвиями, прямая продажа запрещена законом. В православной традиции торговля мощами — тяжкий грех.

«Попытка продавать мощи святых угодников — это грех, это грех, святотатство. То есть, это уже, в принципе, не почитание благодати Божьей, почивающей на мощах святого Угодника», — прокомментировал клирик Николо-Угрешской духовной семинарии иерей Валерий Духанин.

Вот только законодательно продажа мощей в России не регламентирована, чем и пользуются циничные дельцы. Пока есть спрос — будет и предложение. Неважно, что это, продажа поддельных мощей или записок на святую гору Афон. Недавно такую псевдоцерковную лавку оперативники прикрыли в центре Москвы.

«Вот это стопроцентные мошенники. Я зашел к ним в офис, там все иконы. Я спросил: „В какой монастырь на Афон вы передаете?“ Они даже не смогли мне ответить. Они не были в курсе, что на Афоне есть разные монастыри», — рассказал профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

По той же схеме больше десяти лет проработала и эта точка в самом центре Санкт-Петербурга. Промоутеры заманивали людей сюда, здесь предлагали написать записку о здравии или об упокоении и передать ее в Грецию, на святую землю.

В нашем распоряжении оказался один из прейскурантов лавки. В зависимости от храма цена службы растет. Верующие оставляли здесь все деньги. Стояли в очередях.

По всем канонам требы на святую землю должны передать паломники, но дальше урны записки никто не уносил.

Лавочку прикрыли — не беда. Те же записки, те же требы, только теперь — онлайн. Пара кликов — и вот вы уже исповедались, заказали молебен и даже бесов изгнали, не вставая с дивана.

«В этой сфере очень много откровенного мошенничества с шарлатанство. То есть, деньги с вас возьмут, но никто эти имена не прочитает во время литургии», — говорит эксперт по культам Александр Невеев.

Вот, пример, сайт «Богослов»: фото храма для солидности, в настоятелях сам апостол Иоанн Богослов и иерей Павел Бергер. Вот только в храме он был всего один раз.

«После появился этот сайт, на котором он выдает себя за священника, на котором он себя выдает за священника. Он никогда не был рукоположен», — рассказал настоятель храма апостола Иоанна Богослова в селе Красное Кирилл Слепян.

Днем — он горнолыжный инструктор, рассекающий по австрийским склонам, вечером — ловкий манипулятор, разводящий верующих на деньги. Такая вот двойная жизнь. Как и у этого человека в рясе в центре Москвы. Мужчину зовут Константин Князев. В будни он стоит здесь собирает на храм в Волоколамске.

«Человек, изображенный на видео, собирает эти средства не совсем законно, и никакого отношения к церкви в Волоколамске и к священнослужителям не имеет», — говорит йерей Василий Лосев, руководитель юридической службы Московской митрополии.

Как и вот этот молодой священник из Курска. Отец Иосиф, он же Вадим Ануфриев, он же архиепископ курский и обоянский. Ну, так представляется. На встречу принес святую воду вот в такой банке. Парню всего 28. Ни в одном храме он не служит. Свои услуги предлагает через социальные сети.

Даже ему, облаченному в рясу, люди готовы отдать последнее. Чистая и искренняя вера — ахиллесова пята православных, на которую безжалостно бьют мошенники.

«Паразитируют на благородных чувствах, на чувстве милосердия, сочувствие на доброте. Нельзя доверять, в том числе, и своим благородным порывом, потому что, как говорили еще апостолы, милостыня да запотеет она в руке твоей. Должно быть рассуждение», — сказал архимандрит Никольского монастыря города Гомель Савва Мажуко.

Нельзя купить святость за деньги, как нельзя купить любовь или счастье. Они, вообще, не продаются. Истинная вера — это личный путь, не требующий поддельных посредников с их как бы реликвиями и пустыми обещаниями.