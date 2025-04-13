В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного капуцина плаксы

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 17 0

Увидеть его можно в павильоне «Дом приматов».

В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного капуцина плаксы

Фото: mos.ru

В Московском зоопарке появился на свет детеныш краснокнижного капуцина плаксы. Это редкое животное, занесенное в Международную Красную книгу. Небольшая цепкохвостая обезьяна обитает в лесах Южной Америки. Свое название животное получило из-за характерных протяжных криков, похожих на человеческий плач.

Малыш родился 27 марта у самки Нори и самца Матроса. Ранее у них уже не раз появлялись детеныши. Подрастающих приматов увозили в другие зоопарки. Сейчас в группе капуцинов плакс живут Нори и Матрос, два их детеныша, а также пожилая самка Смолли с двумя взрослыми детьми. Увидеть их можно в павильоне «Дом приматов» на новой территории зоопарка.

«Новорожденный пока очень мал, и мама все время носит его на себе. Пол детеныша неизвестен — зоологи не берут его на руки, чтобы не подвергать стрессу. Остальные члены группы уже осторожно осмотрели малыша и обнюхали его. Чуть позже, когда малютка подрастет, его будут нянчить старшие братья и самка Смолли», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Сейчас детеныш капуцина питается материнским молоком. Когда ему исполнится два — два с половиной месяца, он начнет интересоваться кормами, которые ест его мама. Поначалу малыш залезает к ней в рот и достает еду оттуда, а по мере взросления постепенно начинает питаться самостоятельно. В рацион этих небольших обезьян входят фрукты, овощи, курятина, перепелиные яйца, йогурт, комбикорм, а также орехи, сухофрукты и семечки. По мере роста малыш будет спускаться с мамы и передвигаться сам.

Капуцины плаксы очень «разговорчивы». Они издают много разных звуков как при общении друг с другом, так и реагируя на внешние раздражители. Кроме того, их отличает сложное социальное поведение с частым грумингом — взаимным перебиранием шерсти. В зоопарках эти животные могут прожить более 40 лет.

А еще капуцины плаксы известны как прекрасные манипуляторы. Они изобретают множество разных способов добывания пищи. У них слабые челюсти, и раскусить орехи зубами они не могут. Поэтому обезьяны раскалывают их, положив на камень и ударяя сверху другим камнем или просто стуча по твердой поверхности. Палочками они достают термитов и муравьев из их построек, а грязные фрукты моют перед употреблением.

Московский зоопарк был открыт в 1864 году. Сегодня это один из старейших зоопарков Европы. Он находится сейчас в ведении столичного Департамента культуры. Капуцины плаксы содержатся здесь с 2000 года.

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