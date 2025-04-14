«Красивое зрелище»: забег «Лыжня Вяльбе» стартовал в Снежной долине

Здесь же готовится к соревнованиям и российская команда по фристайлу.

Аномалия, где спорт становится сказкой. Массовый лыжный забег «Лыжня Вяльбе» стартовал в Магадане. В этом году в нем приняли участие более 500 человек — от новичков до чемпионов. Об одном из самых необычных соревнований — в репортаже корреспондента «Известий» Елены Хмуры.

Вот так, под громкие крики болельщиков участники юбилейных, 35-х соревнований «Лыжня Вяльбе» стартовали на самой необычной трассе страны. Когда почти во всех российских городах снега уже нет, здесь все еще отличная лыжня. Это природная аномалия. Долина под Магаданом, которая так и называется — «Снежная», окружена сопками. Они-то и не дают лыжне растаять аж до конца мая.

«Трудности бывали, конечно. Когда еще все идут, тебя толкают. Ты вырываешься, пытаешься ехать. Я одиннадцатый, занял довольно хороший номер», — заявил участник соревнований «Лыжня Вяльбе» Никифор Соколов.

«Главное не победа, а участие» — для лыжного забега имени Вяльбе это девиз подходит идеально. Побороться за победу тут может каждый, независимо от возраста и спортивных навыков. В этот раз собралось 500 участников. В том числе и те, кто встал на лыжи вообще впервые.

«Решили, надо попробовать все. Поэтому. Лыжи тоже нужны. Глядишь, получится. Будет бегать», — заявила участница соревнований «Лыжня Вяльбе».

Солнечный и теплый день, да еще и почти без ветра — условия для заезда такие, что лучше не бывает. И это еще усилило накал борьбы — даже опытные судьи, уже у самого финиша, не могли предсказать, кто же станет победителем.

Продлить лыжный сезон в Магадан приехали не только спортсмены-любители. На соседнем горном склоне оттачивает навыки сборная России по фристайлу — для команды специально проложили новую трассу. Дисциплина ски-кросс — скоростной спуск с крутыми виражами — одна из самых сложных. К покрытию трассы тут особые требования. Поэтому для тренировок профессионалов природный магаданский снег смешали с искусственным.

«Были на Урале, до этого там уже в конце марта практически не было снега. Потом были в Сибири. В Сибири в целом было хорошо, но здесь минус держится по ночам, что дает очень хорошую реакцию снега», — заявил чемпион России Игорь Омелин.

На старт выходят по четыре лыжника. Их задача — как можно быстрее пройти виражи и трамплины. Оттачивая технику, сборная еще и обдумывает рекомендации, как можно еще улучшить трассу для крупных соревнований.

«Планируем на будущий сезон здесь провести всероссийские соревнования. Чтобы приехала сюда вся страна, и магаданцы получили красивое зрелище и удовольствие от просмотра этих стартов», — рассказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Уже скоро в Магадане откроется еще и крупный трамплинный комплекс — для юных спортсменов. Чтобы проводить тренировки круглый год, на лето трамплины будут оснащать специальным покрытием из керамики.

«В едином календарном плане сможем предусмотреть соревнования уровня Первенства России среди юниоров, среди юношей, которые позволяют проводить именно вот на этих трамплинах», — добавил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский.

Трамплинный комплекс пока активно строится, а многие участники заезда «Лыжня Вяльбе» уже очень ждут его открытия, чтобы освоить новые спортивные высоты.