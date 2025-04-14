«Теряется профессионализм»: Алла Рид о блогерах, которые неожиданно запели

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 38 0

Певица Алла Рид: интернет позволяет быстро стать популярным

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певица объяснила, как время сказалось на восприятии музыки.

Мир очень сильно изменился в сфере культуры и музыки. Об этом рассказала певица, финалист шоу «Голос 4» Алла Рид корреспонденту 5-tv.ru на 14-я церемонии вручения премии Шансон года.

«Люди разделились на разные кланы, на разные течения. Сейчас вообще нет такого как раньше. В Советском Союзе было пять-шесть артистов, а сейчас вы называете какие-то имена или я могу вам назвать какие-то имена, и практически никто никого может даже и не знать. Но у этих людей есть своя аудитория», — сказала она.

По словам Рид, у Интернета, благодаря которому многие могут стать популярными, есть две грани. С одной стороны, это возможность для каждого проявить себя. Но, с другой стороны, теряется профессионализм с точки зрения музыки.

«Какой-то блогер там что-то записал, у него миллионы просмотров. А вот, например, мои коллеги, участники проекта „Голос“, кто всю жизнь поет, их никто не знает», — ответила Рид.

Как отметила исполнительница, Интернет позволяет быстро стать популярным и так же быстро исчезнуть. Но вместе с тем, люди могут узнать о разных вещах и сделать свой выбор.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что народный артист России Николай Басков признался в эмоциональном выгорании.

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