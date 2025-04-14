Токсичная идеология: министр здравоохранения РФ раскритиковал бодипозитив

Лишний вес необходимо лечить, так как именно с ним связаны 40% неинфекционных заболеваний.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал идеологию токсичного бодипозитива вредной для людей. Такое заявление он сделал, выступая на открытии конгресса «Человек и лекарство».

По словам министра, при обследованиях стоит уделять особое внимание пациентам с лишним весом, так как именно с этим опасным состоянием связаны 40% неинфекционных заболеваний. Глава Минздрава подчеркнул, что таким людям необходима помощь лекарственными препаратами и другими технологиями. В том числе необходима и хорошая диагностика, чтобы обнаружить проблему на ранних стадиях и предотвратить ее развитие.

«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна, прежде всего, для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни», — заявил министр.

XXXII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» открылся 14 апреля в Москве. Очная часть продлится до 15 апреля, а онлайн — с 16 по 17 апреля. В ходе мероприятия состоятся выступления по таким темам, как «Незакрытые потребности лечения, что делать?», «Организация здравоохранения» и «Ревматология для интерниста».

Ранее в ходе беседы с корреспондентом 5-tv.ru звездный психотерапевт Наталья Толстая раскритиковала идеологию бодипозитива и заявила, что ухаживать за собой необходимо, так как в ином случае можно слиться с толпой и потерять привлекательность.