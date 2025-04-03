«Средство достижения успеха»: звездный психотерапевт Толстая оценила тренд на естественность

Эксперт выступила против бодипозитива.

Звездный психотерапевт Наталья Толстая считает, что внешняя красота женщин зависит от того, сколько усилий они прикладывают для ее поддержания. Своим заявлением она поделилась в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождении и годовщине свадьбы певицы Милены Дейнеги.

«Я не за бодипозитив. Мы рождаемся все одинаковыми», — пояснила свое видение Наталья.

По словам Толстой, ухаживать за собой необходимо, так как в ином случае можно слиться с толпой и потерять привлекательность.

«Ты можешь быть естественной — с немытой головой, с волосами на ногах и в других местах. Но не бывает красоты без ухода!» - полагает Толстая.

Она уверена, что оставаться красивой можно в любой жизненной ситуации: в спортзале, на прогулке, на мероприятии, дома. Однако, чтобы по-настоящему проявлять изящество, необходимо совершать хорошие дела.

«Красота –это средство достижения успеха, но не цель. Можно сидеть у окна, заплетать косу и сморкаться в занавеску. Ты красивая, но ничего нет. А если ты красивая занялась благотворительностью, сказала: „Я есть! Давайте я что-нибудь сделаю“, поехала и спела на СВО, что-то полезное сделала, пришла и сетки в два метра сплела, красивая и накрашенная, не для пиара, а по велению сердца, — это разные вещи», — рассказала Наталья.

Тем, кого природа не наделила выразительными внешними данными, психолог посоветовала обратиться к стилистам и косметологам, которые помогут подчеркнуть индивидуальность.

«Надо найти мастера, который знает, что с тобой делать», — добавила она.

К тому же Толстая сравнила женщин и мужчин в контексте привлекательности. По ее мнению, вторым нужно меньше труда, чтобы выглядеть притягательно.

«Женщина в любом случае, как серая куропаточка, а мужчина, как фазан», — сказала собеседница.

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