«Средство достижения успеха»: звездный психотерапевт Толстая оценила тренд на естественность

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 33 0

Врач-психотерапевт Толстая: женщине необходимо ухаживать за собой

Фото, видео: 5-tv.ru

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Эксперт выступила против бодипозитива.

Звездный психотерапевт Наталья Толстая считает, что внешняя красота женщин зависит от того, сколько усилий они прикладывают для ее поддержания. Своим заявлением она поделилась в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождении и годовщине свадьбы певицы Милены Дейнеги.

«Я не за бодипозитив. Мы рождаемся все одинаковыми», — пояснила свое видение Наталья.

По словам Толстой, ухаживать за собой необходимо, так как в ином случае можно слиться с толпой и потерять привлекательность.

«Ты можешь быть естественной — с немытой головой, с волосами на ногах и в других местах. Но не бывает красоты без ухода!» - полагает Толстая.

Она уверена, что оставаться красивой можно в любой жизненной ситуации: в спортзале, на прогулке, на мероприятии, дома. Однако, чтобы по-настоящему проявлять изящество, необходимо совершать хорошие дела.

«Красота –это средство достижения успеха, но не цель. Можно сидеть у окна, заплетать косу и сморкаться в занавеску. Ты красивая, но ничего нет. А если ты красивая занялась благотворительностью, сказала: „Я есть! Давайте я что-нибудь сделаю“, поехала и спела на СВО, что-то полезное сделала, пришла и сетки в два метра сплела, красивая и накрашенная, не для пиара, а по велению сердца, — это разные вещи», — рассказала Наталья.

Тем, кого природа не наделила выразительными внешними данными, психолог посоветовала обратиться к стилистам и косметологам, которые помогут подчеркнуть индивидуальность.

«Надо найти мастера, который знает, что с тобой делать», — добавила она.

К тому же Толстая сравнила женщин и мужчин в контексте привлекательности. По ее мнению, вторым нужно меньше труда, чтобы выглядеть притягательно.

«Женщина в любом случае, как серая куропаточка, а мужчина, как фазан», — сказала собеседница.

Ранее, писал 5-tv.ru, Толстая раскрыла тайны знаменитостей.

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«Средство достижения успеха»: звездный психотерапевт Толстая оценила тренд на естественность

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