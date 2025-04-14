«Наш герой»: жена Овечкина трогательно поздравила мужа с установлением рекорда

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 45 0

Жена хоккеиста Овечкина Анастасия Шубская назвала своего мужа героем

«Наш герой»: жена Овечкина трогательно поздравила своего мужа с рекордом НХЛ

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский хоккеист забил 896-й гол, этим самым побыв рекорд Уэйна Гретцки.

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон кэпиталз» Александра Овечкина, поздравила супруга с рекордом НХЛ — 896 заброшенных шайб в регулярных сезонах. Пост с обращением к любимому мужу она опубликовала в социальных сетях.

«Когда Саша приблизился к рекорду, мы ощущали поддержку со всего мира. Сложно поверить, что один человек может осчастливить миллионы людей. Но ты это сделал. Ты наш герой», — написала Шубская.

Ночью 14 апреля «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Коламбусу» на домашнем льду со счетом 1:4. Единственный гол столичной команды в матче оформил именно Овечкин — и он оказался историческим.

Эта шайба стала для россиянина 896-й в НХЛ — он обошел легендарного канадца Уэйна Гретцки, чей рекорд в 894 гола считался недосягаемым десятилетиями.

В этом сезоне у Овечкина уже 43 шайбы и 28 результативных передач в 63 матчах. И капитан «Вашингтона» явно не собирается останавливаться.

Следующий поединок «Кэпиталз» проведут 16 апреля против «Нью-Йорк Айлендерс». В этот же день «Коламбус» встретится с «Филадельфией Флайерз».

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Овечкин впервые вышел на лед после триумфального матча.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.77
-1.23 94.16
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:04
Количество жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,7 тысячи
20:51
Овечкин заявил о желании сыграть в матче между сборными КХЛ и НХЛ
20:40
Депутат Харченко посетила образовательные учреждения Курска
20:22
В Чечне взорвалась цистерна с топливом, есть погибшие
20:08
«Наш герой»: жена Овечкина трогательно поздравила мужа с установлением рекорда
19:53
Путин поручил снизить финансовую нагрузку на семьи за занятия спортом

Сейчас читают

Американским компаниям подвезли свежего российского урана
«Это не шутка»: что известно о «мужском ПМС» и как с этим жить
На Землю обрушится шторм: прогноз магнитных бурь на апрель 2025 года
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп