«Наш герой»: жена Овечкина трогательно поздравила мужа с установлением рекорда

Российский хоккеист забил 896-й гол, этим самым побыв рекорд Уэйна Гретцки.

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон кэпиталз» Александра Овечкина, поздравила супруга с рекордом НХЛ — 896 заброшенных шайб в регулярных сезонах. Пост с обращением к любимому мужу она опубликовала в социальных сетях.

«Когда Саша приблизился к рекорду, мы ощущали поддержку со всего мира. Сложно поверить, что один человек может осчастливить миллионы людей. Но ты это сделал. Ты наш герой», — написала Шубская.

Ночью 14 апреля «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Коламбусу» на домашнем льду со счетом 1:4. Единственный гол столичной команды в матче оформил именно Овечкин — и он оказался историческим.

Эта шайба стала для россиянина 896-й в НХЛ — он обошел легендарного канадца Уэйна Гретцки, чей рекорд в 894 гола считался недосягаемым десятилетиями.

В этом сезоне у Овечкина уже 43 шайбы и 28 результативных передач в 63 матчах. И капитан «Вашингтона» явно не собирается останавливаться.

Следующий поединок «Кэпиталз» проведут 16 апреля против «Нью-Йорк Айлендерс». В этот же день «Коламбус» встретится с «Филадельфией Флайерз».

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Овечкин впервые вышел на лед после триумфального матча.