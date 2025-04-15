Беременна или нет? Sevillе раскрыла правду о своем положении

Семейные ценности у звезды на первом месте.

Солистка музыкальной поп-группы Artik & Asti Севиль Велиева поделилась подробностями своего положения. Она заявила, что не беременна. Об этом пишет 7Дней.ru.

До этого звезда рассказывала о том, что создание семьи для нее является приоритетом. Накануне в сети появились предположения, что певица ожидает первенца. При этом поклонники знаменитости уже успели обрадоваться долгожданной новости.

Несмотря на позитивный настрой фанатов, информация оказалась ошибочной. По словам самой Велиева, ее положение остается неизменным. На вопрос о том, беременна ли она, Севиль ответила лаконично: «Нет!».

На тему личной жизни исполнительница старается не распространяться. Осенью прошлого года звезде сделал предложение руки и сердца возлюбленный музыкант TONI (настоящее имя — Антон Гайворонский. — Прим. ред.). Однако место и дату проведения торжественного мероприятия жених и невеста решили оставить в тайне.

Ранее, писал 5-tv.ru, возлюбленная актера и певца Тимура Родригеза Катя Кабак спровоцировала слухи о беременности.