Полезные сладости: лучшие перекусы для восполнения энергии

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Врач Степанов: шоколадный батончик можно съесть перед тренировкой в спортзале

Названы лучшие перекусы для восполнения энергии

Фото: 5-tv.ru

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Шоколад положительно влияет на продуктивность.

Обрести энергию и стабилизировать эмоциональный фон способны небольшие изменения в повседневном рационе. Как поддерживать заряд бодрости и хорошее настроение в беседе с Газета.ру рассказал гештальт-терапевт и психолог Дмитрий Степанов.

По словам эксперта, желающим привести в гармонию психо-физическое состояние следует включить в меню разнообразные виды орехов. Например, грецкие орехи, богатые омега-3, уменьшают раздражительность, а миндаль, содержащий витамины В2 и Е, способствует нормализации мышечного тонуса.

«Орехи работают как природные модуляторы настроения: за счет высокого содержания магния они помогают лучше фокусироваться на задачах в течение дня и сохранять эмоциональную устойчивость», — отметил специалист.

Другим способом улучшения самочувствия психолог назвал сладкие перекусы, которые запускают выработку гормонов счастья. Например, какао-бобы, входящие в состав шоколада, содержат уникальную смесь природных веществ и соединений, повышающих уровень эндорфинов, дофамина и серотонина, воздействующих на эмоциональное и физическое состояние.

В шоколаде, как отметил Степанов, содержится теобромин, стимулирующий сердечную деятельность и расширяющий сосуды, а также улучшающий циркуляцию крови. В результате употребления сладости повышается как умственная, так и физическая активность, а также появляется ощущение бодрости. К тому же в шоколаде много триптофана — аминокислоты, которая необходима для синтеза серотонина, однако она не вырабатывается организмом самостоятельно, что означает, как заметил Степанов, что получать ее можно только извне.

Шоколадный батончик может быстро повлиять на прилив сил. Лакомство употребляется, например, в качестве перекуса перед занятиями в спортзале. Эксперт отметил, что молочный шоколад и его начинка богаты углеводами, которые с легкостью усваиваются организмом, создавая чувство насыщения и повышая продуктивность.

Ранее 5-tv.ru писал, какую пользу организму приносит завтрак.

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