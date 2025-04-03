Не стоит пропускать: какую пользу организму приносит завтрак

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Нутрициолог Хайкина: завтрак способен снизить уровень стресса

В чем польза завтрака

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сбалансированный первый прием пищи помогает сохранить чувство сытости до обеда и избежать перекусов вредными продуктами.

Завтрак способен снизить уровень стресса. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

По словам специалиста, люди, которые завтракают, имеют множество преимуществ перед теми, кто не ест по утрам. Сбалансированный завтрак оказывает положительное влияние на организм. Например, восстанавливает уровень глюкозы в крови. При ее недостатке выделяется кортизол — гормон отвечает за уровень стресса и тревоги. Его повешенный уровень держит в напряжении нервную систему.

Глюкоза также выступает топливом для нашего мозга, напомнила медик. Если восполнить ее недостаток утром, то можно повысить концентрацию, быть более внимательным и лучше запоминать информацию.

Достаточный уровень сахара также снижает тягу ко всевозможным сладким снекам и вредной пище.

«Когда человек пропускает утренний прием пищи, организм начинает искать быстрый источник энергии — и это обычно сладкое. Завтрак же, особенно сбалансированный, постепенно поднимает уровень глюкозы и поддерживает его стабильным в течение нескольких часов», — объяснила Хайкина.

К тому же сытный полноценный утренний прием пищи позволяет не испытывать чувство голода до обеда. Что также снижает шансы съесть какой-то не самый полезный перекус, напомнила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что какой завтрак обеспечит энергией на весь день.

+6° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
84.55
-0.32 91.20
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

10:34
«Боже, никогда»: почему Гузеева не хотела вести «Давай поженимся»
10:22
Жительница Херсонской области задержана за переводы денег ВСУ
10:11
Михаил Ефремов выходит на свободу: на каких условиях актера отпускают домой
10:02
Течет грязная вода или отключили газ: куда жаловаться на коммунальщиков
9:52
Без окон, без дверей: в РФ массово жалуются на качество квартир в новостройках
9:41
«Стала хладнокровной»: певица Наталья Соловей о подходе к дружбе

Сейчас читают

Хаб альтернативного газа для Юго-Восточной Европы наращивает импорт российского
«Не знаю, что с шевелюрой: как Евгений Цыганов будет выглядеть в старости
Время чайку пошвыркать с брусничкой: как снимали «Любовь и голуби»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп