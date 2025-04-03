Не стоит пропускать: какую пользу организму приносит завтрак

Сбалансированный первый прием пищи помогает сохранить чувство сытости до обеда и избежать перекусов вредными продуктами.

Завтрак способен снизить уровень стресса. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

По словам специалиста, люди, которые завтракают, имеют множество преимуществ перед теми, кто не ест по утрам. Сбалансированный завтрак оказывает положительное влияние на организм. Например, восстанавливает уровень глюкозы в крови. При ее недостатке выделяется кортизол — гормон отвечает за уровень стресса и тревоги. Его повешенный уровень держит в напряжении нервную систему.

Глюкоза также выступает топливом для нашего мозга, напомнила медик. Если восполнить ее недостаток утром, то можно повысить концентрацию, быть более внимательным и лучше запоминать информацию.

Достаточный уровень сахара также снижает тягу ко всевозможным сладким снекам и вредной пище.

«Когда человек пропускает утренний прием пищи, организм начинает искать быстрый источник энергии — и это обычно сладкое. Завтрак же, особенно сбалансированный, постепенно поднимает уровень глюкозы и поддерживает его стабильным в течение нескольких часов», — объяснила Хайкина.

К тому же сытный полноценный утренний прием пищи позволяет не испытывать чувство голода до обеда. Что также снижает шансы съесть какой-то не самый полезный перекус, напомнила эксперт.

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