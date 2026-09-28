Отказа от вкуса не будет: как сократить потребление соли

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Необязательно есть только пресные блюда.

Натрий под контролем: как снизить соль без потери вкуса

Фото: 5-tv.ru

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Биохимик Дивинская: снижение потребления соли не означает отказ от вкусной еды

Снижение потребления соли не означает отказ от вкусной еды. Об этом изданию «Доктор Питер» рассказала биохимих, специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.

Хлорид натрия сам по себе не вреден. Соль задействована в передаче нервных сигналов, работе мышц и регуляции водного баланса. Проблема именно в количестве ее потребления.

«Снижать натрий не значит есть пресную еду», — подчеркнула Дивинская.

Помогает не запрет, а замена: функцию соли по усилению вкуса можно переложить на другие продукты. Кислота, острота и умами действуют на другие рецепторы, создавая насыщенность без натрия. Помогают базилик, орегано, тимьян, розмарин, паприка, куркума, сушеные чеснок и лук. Они не создают соленый вкус напрямую, но обогащают вкусовую палитру, снижая тягу к соли.

Сенсорные исследования свидетельствуют: лимонный сок, уксус и жгучие специи — чили, черный перец, имбирь — повышают общее восприятие насыщенности блюда. Это дает возможность сократить соль без чувства, что пища стала пресной.

Чеснок и лук в любом виде помогут избежать соли. Оба они содержат серные соединения, усиливающие восприятие вкуса. Также любопытно действуют разные виды уксуса: винный, яблочный, бальзамический — дают сложный вкус.

Натуральный источник глутамата, усиливает умами и частично заменяет соль — это сушеные грибы и водоросли нори.

Ранее 5-tv.ru писал, какая еда защитит печень от цирроза и стеатогепатита. Жировая болезнь печени — хроническая патология, при которой в гепатоцитах (клетках печени) накапливается чрезмерное количество липидных включений. Главная опасность кроется в отсутствии своевременного лечения. Если долго игнорировать проблему, например не работать с ожирением, заболевание может перейти в стеатогепатит, а затем в цирроз. Такое состояние врач называет жизнеугрожающим. Коварство жировой болезни печени в том, что она долгое время может никак себя не проявлять. Поэтому на первый план выходит профилактика.

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