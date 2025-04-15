ФСБ пресекла крупный канал поставки наркотиков в ДНР

Деятельность преступной группы, причастной к организации канала распространения наркотических средств на территории Донецкой Народной республики (ДНР), пресечена ФСБ России совместно с органами военной контрразведки Центрального и Южного военных округов, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе рейда были задержаны восемь россиян, занимающихся поставкой запрещенных веществ на территорию республики, а также их фасовкой и распространением через тайниковые закладки.

При обыске в квартирах фигурантов правоохранительные органы обнаружили и изъяли более 23 килограммов синтетических наркотиков. Уточняется, что группа действовала в целях популяризации нелегальных препаратов среди местного населения. Подозреваемых координировали с территории Украины.

Следственное подразделение УФСБ России по ДНР возбудило уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК России «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Так, фигурантам грозит лишение свободы на срок до одного года шести месяцев и до 20 лет или пожизненное соответственно.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Ленобласти задержали наркокондитера.