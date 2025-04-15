Участники пасхального тиража «Русского лото» помогут нуждающимся

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Часть средств, полученных от продажи билетов, направят на благотворительность

Фото, видео: Данил Староста; 5-tv.ru

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Часть средств, полученных от продажи билетов пасхального тиража «Русского лото», направят на благотворительность. 10 рублей с каждого купленного билета передадут в православную службу помощи «Милосердие», сообщили в «Столото».

Операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович рассказала, что специально был выбран фонд, максимально близкий к Русской православной церкви.

Пасхальный тираж проводят уже третий год подряд. По итогам предыдущих пасхальных розыгрышей «Милосердию» передали больше 105 млн рублей.

«Пожертвованные средства позволили содержать Свято-Софийский социальный дом в Москве. Это дом, где живут подростки с очень серьезными заболеваниями. Удалось построить несколько социальных центров в разных городах. Для помощи наркозависимым, малообеспеченным», — рассказала Наталья Чиколини, руководитель отдела коммуникаций и привлечения средств службы помощи «Милосердие».

Трансляция розыгрыша пройдет 20 апреля в пасхальное воскресенье. Тогда же объявят сумму, которую направят на благотворительность.

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