В российской столице пройдет конгресс туриндустрии Москвы и Индии

С 10 по 13 июля в столице впервые пройдет масштабный туристический конгресс OTOAI Convention. Его организует Ассоциация операторов выездного туризма Индии при поддержке Правительства Москвы. Форум объединит сотни специалистов профильных ведомств и сотрудников ведущих московских и индийских компаний.

«Запланированы деловые переговоры и выступления экспертов. Зарубежным участникам представят возможности для отдыха в Москве, покажут популярные маршруты и достопримечательности на обзорных экскурсиях», — сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Она напомнила, что Индия входит в тройку лидеров по числу приезжающих в Москву путешественников из стран дальнего зарубежья. За 2024 год город посетили в 1,4 раза больше граждан этого государства, чем в 2023-м.

«Конгресс станет важным событием для индийско-российских отношений в сфере туризма. Москва отличается идеальным сочетанием исторического наследия и современности. Это именно то, что ищут индийские путешественники сегодня. Наше партнерство с московским Комитетом по туризму позволит гостям из Индии выйти за рамки традиционных туристических направлений. С помощью конференции мы планируем создать основу для роста взаимных туристических потоков, что принесет пользу туроператорам из обеих стран и поспособствует позиционированию Москвы как ведущего направления для выездного туризма в Индии», — отметил президент индийской Ассоциации операторов выездного туризма Химаншу Патил.

Развитие партнерских отношений

В январе столичная делегация приняла участие в крупной отраслевой выставке Outbound Travel Mart в Индии. Представители Москвы провели свыше 1,2 тысячи переговоров. Среди главных событий — подписание соглашения о совместной работе над увеличением турпотока между Москвой и Мумбаи. Кроме того, был заключен договор о сотрудничестве с одной из ведущих туристических компаний. Теперь индийские коллеги приедут в столицу России для обсуждения новых проектов.

В прошлом году Москва принимала международный форум Meet Global MICE Congress: BRICS Edition. Он объединил примерно 1,3 тысячи специалистов индустрии делового туризма из стран БРИКС. В рамках мероприятия состоялось около двух тысяч встреч с потенциальными партнерами.