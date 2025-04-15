Тысячи «наливаек» под угрозой закрытия: в Петербурге началась борьба с барами

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В Петербурге тысячи баров под угрозой закрытия

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Владельцы малого бизнеса бьют тревогу и умоляют журналистов о помощи.

Петербург может утратить статус «барной столицы России» и значительную часть туристов. Под угрозой закрытия — более тысячи заведений общественного питания. Все из-за нового закона о борьбе с так называемыми «наливайками» в жилых домах.

Причем, пострадают не только рюмочные и забегаловки, которые круглосуточно торгуют алкоголем сомнительного качества. Под ударом окажутся и модные небольшие кафе, в которых алкоголь совсем не главное в меню. Плюсы и минусы инициативы взвесил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

В Питере пьют громко и с драками, с танцами, иногда семьями и даже на мотоциклах. Особенно удобно, если во дворе такая «наливайка» или алкомаркет. Днем здесь торгуют в режиме магазина, ночью — по правилам бара.

Позволяет пока. Не первый год продажу алкоголя по ночам в барах Петербурга хотят урегулировать. Определить, кому позволено поить. Список поправок к законопроекту снова расширяется.

Например, у заведения должен быть договор на охрану, если нет 50 квадратных метров, значит, спиртное продавать нельзя. Зал должен иметь посадочные места, кухню, раздельный санузел для гостей и персонала. В штате — не менее пяти человек. А если дом жилой — выход только на улицу или на тротуар.

И вот тут начинаются вопросы. Первый, почему это все перед стартом туристического сезона? Потеплело, скоро белые ночи. Самая прибыль.

И этот бар, например только строится. Уже поставили столики. А этот недавно открылся и теперь надо устранять все недочеты, а для этого нужно время. А некоторые и вовсе не устранить, например, что делать, если площадь меньше 50 или выходы не на улицу или тротуар, а в знаменитый петербургский двор-колодец?

Бизнесу создать реестр таких заведений. Но за пару недель в нем зарегистрировалось чуть больше десятка маленьких баров. Владельцы просто боятся, что закрывать и ограничивать начнут с них.

«На сегодняшний день не подсчитано примерно ничего, кроме того, что мы знаем, какое количество объектов общественного питания находится в многоквартирных домах. Это порядка 2600 законопослушных коммерческих операторов. И в первую очередь этот закон окажет влияние на коммерческую составляющую», — сообщил генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

Речь о налогах в городской бюджет, о рабочих местах для тех же студентов и о туристической привлекательности, а Петербург часто называют барной столицей России.

А еще речь о суррогатном алкоголе, на который может вырасти спрос. Закроют бары, но пить люди меньше не станут, убеждены бизнесмены. Шумят во дворе? Так уже давно есть закон о тишине — звоните в полицию.

«С чем борется закон? Он борется с общепитом, который нужно прижать по максимуму? Найдя какие-то зацепки в виде площади помещения, разрешенного времени торговли или он борется с теми заведениями, которые не являются общепитом?» — пожаловался совладелец одного из баров Григорий Танхилевский.

Регионы имеют право устанавливать свои ограничения на торговлю алкоголем, например, по той же площади бара. Аналогичные законы планируют принять в 12 субъектах. В ряде городов, например, в Екатеринбурге, схожий запрет уже вступил в силу. Но пиво все равно нальют хоть — в полночь.

Никаких проверок, кроме журналистских здесь пока не было. На ресторан, да даже на бар — заведение не похоже. Типичная наливайка. Была и осталась. Как будет решать проблему Петербург и какая версия закона станет окончательной — еще будут обсуждать.

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