Работы погибшего военкора «Известий» представили на выставке «Непокоренные»

Снимки военного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова представили на выставке «Непокоренные» в московской галерее «Беляево». Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.

Имя Мартемьянова — числе героев. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.

Снимки военкора «Известий» Мартемьянова представили на выставке «Непокоренные»

Экспозиция новой выставки приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также посвящена современным героям — участникам Специальной военной операции. В центре внимания — живопись, графика и уникальные фотоработы с передовой.

Особый раздел занимает фотовыставка, собранная при участии регионального отделения Союза журналистов России в Донецкой Народной Республике. Здесь — сильные, подлинные снимки, сделанные под обстрелами. Работы Александра Мартемьянова, Дмитрия Ягодкина, Алексея Гриценко, Геннадия Казакова, Александра Гаюка, Светланы Киселевой и Надежды Чичеровой фиксируют то, что происходит на самом краю. Несколько авторов награждены медалями.

В залах также представлены портреты бойцов и офицеров Красной армии — от пехотинцев до летчиков. Это произведения из собрания «Выставочных залов Москвы». Многие из них созданы в первые послевоенные годы, с натуры. Один из ключевых блоков — 35 работ советского живописца Ильи Лукомского, участника боев от Сталинграда до Берлина. Его этюды — это не только художественное наследие, но и хроника освобождения Европы.

Заметное место в экспозиции занимают произведения Петра Анурина, Александра Линькова, Владимира Лебедева и Вячеслава Суслова — художников, прошедших войну. Их картины — это и воспоминания, и признание, и размышления. Линьков, доброволец и участник битвы за Москву, в работе «Москва. 1941» передает тревожную зенитную тишину над городом. Лебедев и Суслов — через образы подвига — возвращают к цене победы. А Анурин в лирической манере показывает бойцов, уходящих на задание морозным утром. Все — в предчувствии жертвы.

О современности напоминает графическая работа Елены Ярославцевой «Блокада». На фоне ленинградской очереди за хлебом — художник и его полотно. Даже тогда была жизнь — искусство продолжало дышать.

Дополняют выставку рисунки и личные вещи Константина Молчанова — их привез внук художника Валерий. Это — теплый, почти интимный штрих к общей картине памяти.

Ранее 5-tv.ru писал, что разгромленная вандалами могила военкора «Известий» Александра Федорчака восстановлена.