Советника Пентагона отправили в административный отпуск за утечку данных

Советник министра обороны США Дэн Колдуэлл отправлен в административный отпуск за утечку информации. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщило агентство Reuters.

Причиной такого решения послужило «несанкционированное раскрытие информации» ведомства. Личность Колдуэлла была установлена в ходе расследования утечек данных, как сообщил американский чиновник. Расследование инцидента продолжается.

Подробности утечки стали известны из публикации журнала The Atlantic 25 марта. Главный редактор издания, Джеффри Голдберг, рассказал, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником Майк Уолтц. Через два дня он был добавлен в групповой чат под названием «Хуситы малая группа».

Позднее, 15 марта, в этом чате пользователь под ником Пит Хегсет опубликовал сообщение, содержащее детали предстоящих ударов по хуситам, включая информацию о вылете американских истребителей F-18 за 31 минуту до начала миссии.

При этом 26 марта американская правозащитная организация American Oversight подала иск в федеральный суд округа Колумбия против главы Пентагона. В ответ, 27 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что министр обороны не имеет отношения к инциденту, подчеркивая, что вопрос требует дальнейшего расследования.

Ранее 5-tv.ru писал, что администрация Трампа в тайной переписке унизила лидеров Европейского союза.