В ЛНР задержали агента, готовившего теракт и покушение на депутата

Сейчас — кадры задержания украинского агента в Луганской народной республике. Он прошел диверсионную подготовку и планировал теракт.

Оперативники дождались диверсанта у тайника — он забирал компоненты самодельной бомбы. Агент украинской военной разведки планировал покушение на депутата Народного совета республики. На допросе он подробно рассказал о своей вербовке.

Уголовное дело возбуждено по статьям о госизмене и подготовке теракта.