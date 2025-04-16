В ЛНР задержали агента, готовившего теракт и покушение на депутата

Эфирная новость 21 0

Известно, что он прошел несколько этапов обучения диверсионной деятельности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сейчас — кадры задержания украинского агента в Луганской народной республике. Он прошел диверсионную подготовку и планировал теракт.

Оперативники дождались диверсанта у тайника — он забирал компоненты самодельной бомбы. Агент украинской военной разведки планировал покушение на депутата Народного совета республики. На допросе он подробно рассказал о своей вербовке.

Уголовное дело возбуждено по статьям о госизмене и подготовке теракта.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.59
0.29 93.34
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

22:58
Один светофор? Огромная пробка образовалась на трассе М-5 «Урал»
22:45
Праздники без вреда для здоровья: названа безопасная доза шашлыка
22:30
Рухнули перекрытия: в Курске произошел пожар на подшипниковом заводе
22:19
В ЛНР задержали агента, готовившего теракт и покушение на депутата
22:05
ФСБ предотвратила теракт в досуговом центре в Пятигорске
21:50
Ужин при клопах: в Египте россиян переселили из грязного отеля в ветхий

Сейчас читают

Россия и США стали врагами для турецкой оппозиции
За деньги — нет: Трамп отказался продать Киеву оружие на 50 миллиардов долларов
«Молекулярная» кухня: в популярном БАДе нашли запрещенное вещество
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года