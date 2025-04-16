Путин поручил отработать предложения студентов по развитию космической отрасли

Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился планами долгосрочного развития космической отрасли. По словам российского лидера, сегодня отечественная космонавтика использует многолетний опыт советских первопроходцев, чтобы развивать и преумножать качество новых кадров.

Президент рассказал, что у него состоялся разговор со студентами МГТУ им. Н. Э. Баумана, которые удивили его своим стремлением бросить все силы на развитие российской науки.

«У ребят, много хороших идей, они понимают задачи, перед которыми отрасль стоит, считают, что вклад молодежи в реализацию космической программы должен возрасти. С этим трудно не согласиться. Я прошу правительство и Роскосмос самым внимательным образом отработать прозвучавшие в ходе беседы предложения», — поручил Путин.

Он также напомнил, что из стен «Бауманки» вышла целая плеяда отечественных космонавтов — по словам президента, когда-то из выпускников и научных сотрудников университета даже был сформирован целый экипаж космического корабля.

В конце Путин отметил, что «отец» всей мировой космонавтики Сергей Королев также в свое время был студентом МГТУ им. Н. Э. Баумана.

«Напомню, что и Королев также был студентом Бауманки. Здесь он не только учился, но и сконструировал модель легкомоторного самолета в качестве дипломной работы. А потом, как известно, три десятилетия спустя вместе с командой единомышленников обеспечил первенство нашей страны в космосе», — подытожил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по словам Владимира Путина, российское оборудование используется на европейских космических станциях.