В Гагаузии прошли многотысячные митинги в поддержку Евгении Гуцул

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Сторонники башкана уверены, что уголовное дело носит политический характер и связано с ее пророссийской позицией.

Фото, видео: Reuters/Vladislav Culiomza; 5-tv.ru

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Тысячи протестующих в Гагаузии вышли сегодня на митинг в поддержку главы своей автономии. Демонстранты требуют освободить Евгению Гуцул, которая сейчас находится под арестом. Местные власти обвиняют ее в незаконном финансировании избирательной кампании. Но это лишь предлог. Гуцул выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Манифестанты уверены: молдавские власти хотят полностью ликвидировать автономию.

Ситуацию в своем telegram-канале комментирует и сама Евгения Гуцул. Она заявила, что все уголовные дела против нее сфабрикованы и имеют только политическую подоплеку. По словам Гуцул, президент страны Майя  превратила молдавскую юстицию в инструмент расправы с несогласными.

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