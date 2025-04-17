В Гагаузии прошли многотысячные митинги в поддержку Евгении Гуцул

Тысячи протестующих в Гагаузии вышли сегодня на митинг в поддержку главы своей автономии. Демонстранты требуют освободить Евгению Гуцул, которая сейчас находится под арестом. Местные власти обвиняют ее в незаконном финансировании избирательной кампании. Но это лишь предлог. Гуцул выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Манифестанты уверены: молдавские власти хотят полностью ликвидировать автономию.

Ситуацию в своем telegram-канале комментирует и сама Евгения Гуцул. Она заявила, что все уголовные дела против нее сфабрикованы и имеют только политическую подоплеку. По словам Гуцул, президент страны Майя превратила молдавскую юстицию в инструмент расправы с несогласными.