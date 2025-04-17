Каллас шантажирует Фицо: во Франции возмутились ее русофобскими угрозами

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 34 0

Политик Дюпон-Эньян назвал угрозы Каллас из-за парада Победы в Москве шантажом

Каллас — новый европейский тиран? Во Франции возмутились ее угрозам

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Christoph Gollnow

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава евродипломатии решила, что может указывать главам государств, можно ли им посетить парад в Москве в честь Великой Победы.

Глава евродипломатии Кая Каллас шантажирует премьера-министра Словакии Роберта Фицо из-за желания политика приехать на Парад Победы в Россию. Об этом сообщил глава партии «Вставай, Франция» Николай Дюпон-Эньян в своем личном блоге соцсети Х.

«Европейский союз с каждым днем все больше превращается в тиранию!» — написал французский политик.

Стоит отметить, что Каллас жестко высказалась о недопустимости участия европейских стран или государств-кандидатов в члены ЕС на Параде Победы в Москве. Дюпон-Эньян возмутился ее поведению и отметил, что у главы евродипломатии нет прав указывать лидерам стран, куда они могут ездить и какие праздники должны отмечать.

Также Дюпон похвалил словацкого премьер-министра в его позиции не поддаваться шантажу. Он также отметил, что рад стремлениям Фицо отпраздновать победу над нацизмом в Москве. Словацкий политик также отреагировал на слова Каллас — он заявил, что никто и никогда не сможет запретить ему поехать на парад в честь Великой Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС шантажирует Вучича из-за Парада Победы 9 Мая. Сербию могут не принять в экономический союз. Фашистские замашки набирают популярность на западе континента.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.59
0.29 93.34
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:43
Попранное наследие: как украинские власти продали потомкам нацистов память дедов
12:31
Столичных предпринимателей пригласили принять участие в проекте «Лето в Москве»
12:29
Каллас шантажирует Фицо: во Франции возмутились ее русофобскими угрозами
12:15
Президент Финляндии заявил о согласии Киева на прекращение огня
12:05
Умер актер из «Первого отдела» Денис Верягин
11:51
Новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев

Сейчас читают

Илон Маск предлагал матери своего ребенка миллионы долларов за молчание
«Было нечего есть»: солистка группы «Моя Мишель» рассказала о трудном пути к славе
Страстная пятница 2025: что можно и нельзя делать в этот день
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года