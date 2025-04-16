Европейские угрозы в действии: ЕС шантажирует Вучича из-за Парада Победы 9 Мая

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ЕС шантажирует Вучича из-за Парада Победы 9 Мая

Фото, видео: www.globallookpress.com/Soeren Stache; 5-tv.ru

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Сербию могут не принять в экономический союз. Фашистские замашки набирают популярность на западе континента.

Грядущий Парад Победы на Красной площади не сходит со страниц ведущих мировых СМИ, правда повод не всегда радостный.

Как сегодня пишут Financial Times и Telegraph — Сербию могут не принять в Евросоюз, если президент страны Александр Вучич прилетит 9 Мая в Москву.

Это уже стандартный ультиматум Брюсселя всем соискателям членства в ЕС. Сербский лидер, который хочет побывать на трибунах у Кремля, публично пока не ответил на угрозы. Наш МИД метко называет их возрождением евронацизма.

Александр Вучич собирается посетить памятные торжества вместе с премьером-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом они уже договорились.

Фицо, к слову, тоже постоянно получает угрозы, но всякий раз заявляет, что никто не может запретить ему прилететь в Россию.

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Европейские угрозы в действии: ЕС шантажирует Вучича из-за Парада Победы 9 Мая

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