Санкт-Петербург переименуют в Ленинград в честь 80-летия Победы

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На карту России вернется и Сталинград.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Петербург сменит название на три дня в мае — 8 по 10 число диспетчеры и пилоты самолетов будут называть его не иначе как Ленинградом. На тот же срок переименуют и Волгоград- он снова станет Сталинградом.

Акция приурочена к 80-летию Победы. И напомнит об исторических моментах и событиях Великой Отечественной.

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