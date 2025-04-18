«Перемиловская высота» разрушается на глазах: чиновникам придется ответить за памятник

Из-за состояния монумента, посвященного битве под Москвой, возбуждено уголовное дело.

Монумент героям битвы под Москвой «Перемиловская высота» стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении чиновников, которые никак не могу разобраться, кто и за какие средства должен реставрировать памятник. Сейчас он разрушается буквально на глазах. Местные жители написали десятки обращений. Однако даже после вмешательства следователей работы не начались.

Как выяснил корреспондент «Известий» Леонид Клименчук, власти до сих пор даже не знают, сколько денег им нужно для восстановления монумента.

Гранитные плиты постепенно отваливаются от постамента. А между ними скоро будет пролезать ладонь. И это лишь часть проблем монумента, посвященного героям битвы под Москвой.

Удивительно, но в преддверии 80-летия Великой Победы мемориал защитникам «Перемиловской высоты» буквально рассыпается, а сделать с этим никто ничего не может.

У основания монумента, на его ступенях, треснула и обвалилась облицовка. На самом постаменте видны следы ржавчины, которая стекает вместе с талой водой с памятника.

Перемиловская высота — место кровопролитных боев, начавшихся в ноябре 1941- го. Фашистские войска пытались окружить Москву, заходили, в том числе с севера. И были остановлены. 13-метровая фигура советского солдата — это дань памяти тем, кто не жалея себя, защищал столицу. Ее установили на 25-ю годовщину сражения, в 1966 году. С тех пор его ни разу не реставрировали.

Каркас постамента — из бронзы и бетона, облицован гранитом. От снега и дождя, по сути, никак не защищен.

«Влага, которая попадает в бетон, при расширении эти плиты разрывает. То есть они отходят. В Москве сложные памятники, такие как Пушкину, вот эти швы заливают оловом кипящим или свинцом проливают, чтобы туда не поступала влага. Здесь это было сделано на бетон, как бы дешевый такой вариант», — объяснил скульптор Василий Селиванов.

Зарастает мхом и тропа к мемориальному комплексу. Повсюду следы от костров, граффити, битое стекло. Неподалеку мы и вовсе нашли компостную кучу, с грядками.

«Происходит захват территории. Появляются какие-то застроенные территории», — жалуется Наталья Варлыга.

Местные жители давно пытаются достучаться до чиновников, чтобы те помогли привести памятник в порядок. Но получают отписки — то нужно определить, на чьем балансе находится мемориал, то ищут деньги на реставрацию. Сейчас уже понятно, собственник — Дмитровский городской округ.

«Администрация просто без ответа ссылается на отсутствие финансирования, а также отсутствие профильных специалистов. И даже есть уже несколько решений судов, которые администрация не исполняет. На протяжении уже более шести лет, практически семи», — отметил Дмитрий Гаврилов, председатель Дмитровского отделения Российского Общества Охраны Памятников и Истории и Культуры.

Министерство культуры России могло бы помочь с финансированием, но заявку никто не подавал. Местные чиновники говорят, что пока даже не приступали к оценке стоимости проектных работ.

«В этом году мы должны сделать сметы и получить, наверное, попробовать получить финансирование на проектно-сметные работы. Муниципалитет такую сумму — а там сумма будет приличная — просто самостоятельно не подтянет. Поэтому сейчас все разговоры по финансированию данного объекта», —объяснил замглавы Дмитровского муниципального округа Сергей Лопатников.

По оценке скульпторов, непосредственно реставрационные работы займут не больше двух месяцев. Если, конечно, подходить к этому с умом. Нужно восстановить бетонный каркас постамента, гранитные плиты защитить от влаги, фигуру бронзового солдата и подставку очистить от ржавчины и заново сварить, укрепить фундамент монумента и навести порядок на всей прилегающей территории. Хотя уверенности в том, что это удастся сделать в обозримом будущем, похоже, нет.

— До 2028 года памятник будет отреставрирован?

— Ну, мы к этому стремимся.

Возможно, определенности добавит уголовное дело о халатности, которое недавно возбудил Следственный комитет.