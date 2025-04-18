Раскрыта тайна загадочного корабля-призрака «Мисс Монти»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Daily Mail: В США раскрыли тайну корабля-призрака «Мисс Монти»

Раскрыта тайна загадочного корабля-призрака «Мисс Монти»

Фото: Facebook*

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Судно без экипажа появилось на пляже восточного побережья Флориды.

Тайну корабля-призрака «Мисс Монти» раскрыли через два дня после его обнаружения недалеко от пляжа Беверли-Бич, расположенном между городами Джексонвилл и Орландо в штате Флорида, США. Небольшое судно для ловли креветок было найдено у берега, но куда пропал его экипаж? Над этим, как сообщается в материале Daily Mail, часами размышляли жители побережья.

Корабль появился на пляже воскресенье. Когда местные осмотрели его, они вызвали полицию. Правоохранители не обнаружили никаких следов присутствия людей на борту. Не дождавшись появления владельца, пользователи соцсетей и представители ведомства начали распространять историю судна, и из ближайших районов к месту его остановки стали приходить, кто-то — посмотреть, кто-то сфотографироваться рядом с таинственным пришельцем.

Но по прошествии двух дней хозяин «Мисс Монти» объявился. Им оказался Кори Томас, и он удивился вниманию к своей лодке. Мужчина объяснил, что из-за неисправности проводки пришлось покинуть борт. Ему с трудом удалось вытащить якорь, но расслабляться было рано. Необходимо было спасаться. После нескольких неудачных попыток помочь ему, окружающие рыбаки опустили руки. Томас попытался поставить лодку на якорь, но трос оборвался.

Прибывшие на место вынужденной стоянки корабля спасатели заявили, что владельцу придется покинуть «Мисс Монти», так как буксировать судно слишком опасно. Поэтому они отвезли Томаса на берег, оставалось только ждать прилива. Вскоре судно целым и невредимым вынесло на берег. Только теперь у Кори новая проблема — чтобы отремонтировать лодку и убрать ее с берега, надо собрать 11 тысяч долларов, что в пересчете на рубли составляет более 902 тысяч.

Ранее, писал 5-tv.ru, ученые узнали новые подробности столкновения «Титаника» с айсбергом.

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