Ученые узнали новые подробности о столкновении «Титаника» с айсбергом

Детали роковой ночи стали известны благодаря технологии подводного сканирования.

Ученые представили детализированный 3D-скан обломков «Титаника», который раскрывает новые факты, способные изменить представление о трагических событиях 15 апреля 1912 года. Об этом сообщает ABC News.

В интервью для ABC доцент кафедры кораблестроения в британском университете Ньюскала Саймон Бенсон рассказал, что столкновение с айсбергом заняло всего 6,3 секунды — незначительный промежуток времени, который долгое время оставался неясным.

Новый документальный фильм «Титаник: Цифровое воскрешение», премьера которого состоялась в пятницу, представляет собой самую подробную цифровую реконструкцию обломков из когда-либо созданных, что позволяет исследователям бросить вызов устоявшимся теориям о катастрофе.

Передовые технологии позволили создать 715 000 цифровых изображений «Титаника», котрые были преобразованы в полноценно масштабированную цифровую копию корабля — видно даже отдельные заклепки.

Одним из самых сенсационных открытий стало возможное оправдание первого офицера Уильяма Мердока, чье имя долгое время было связано с обвинениями в оставлении поста во время катастрофы. Согласно новым данным, точное положение подъемного устройства для шлюпки подтверждает показания второго офицера Чарльза Лайтоллера, который утверждал, что Мердок активно готовил шлюпку, прежде чем его унесло море.

Ранее 5-tv.ru писал, что новое сканирование обломков «Титаника» показало серию пробоин в корпусе.