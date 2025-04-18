Красота требует жертв? Гоар Аветисян задолжала налоговой более 54 миллионов рублей

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 472 0

Блогер Гоар Аветисян задолжала налоговой более 54 миллионов рублей

Красота требует жертв? Гоар Аветисян задолжала налоговой более 54 миллионов рублей

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Знаменитость не просто визажист и инфлюенсер, она зарабатывает на продажах собственного бренда косметики и курсах, как красиво наносить себе макияж.

Бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более 54 миллионов рублей. Информация появилась в эксклюзивном распоряжении 5-tv.ru.

Точная сумма долга звезды — 54 миллиона 823 тысячи 25 рублей. Известно, что Аветисян не просто визажист и инфлюенсер, она зарабатывает на продажах собственного бренда косметики и курсах, как красиво наносить себе макияж. В данный момент над ее счетами нависла угроза блокировки.

Сейчас Аветисян 31 гола, уже к 18 годам она заработала свой первый миллион, а в 2012 году открыла салон красоты на престижной Никольской улице в центре Москвы. Позже появилась ее собственная школа визажа, где она начала обучать искусству макияжа тысячи учеников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в деле блогера Елены Блиновской поставили точку. Судебный марафон завершился реальным сроком. Королеве желаний назначили пять лет колонии с конфискацией имущества, а это элитные квартиры, земельные участки, суперкары и деньги на счетах.

Только на оглашение списка ушло несколько минут. Блогер просила отложить наказание из-за детей, но ей не пошли навстречу.

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