Самолет из Петербурга совершил аварийную посадку в аэропорту «Внуково»

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Срочная новость 20 0

Приготовившийся к аварийной посадке самолет успешно приземлился во Внуково

самолет экстренно сел во внуково

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Причины ЧП пока что неизвестны.

В аэропорту «Внуково» совершил экстренную аварийную посадку летевший из Санкт-Петербурга в Москву самолет, сообщил источник 5-tv.ru. Причины нештатной ситуации до сих пор остаются невыясненными.

Информация о том, что борт модели Sukhoi Superjet готовится к жесткому приземления появилась около 18:30 по московскому времени — тогда воздушное судно внезапно начало кружить вокруг аэропорта, не имея возможности сесть.

Изначально были выдвинуты версии, что у лайнера имеются проблемы с шасси, из-за которых он и вынужден был пойти на аварийную посадку, однако буквально через несколько минут появились опровержения. В аэропорту ситуацию не комментировали.

Подробнее в деталях произошедшего еще предстоит разобраться квалифицированным специалистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская авиакомпания «Победа» запретила использование гаджетов без наушников на борту.

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