Авиакомпания «Победа» запретила использование гаджетов без наушников на борту

Это касается всех мультимедийных материалов, включая музыку, фильмы и видеозвонки.

Российских авиапассажиров решили защитить от лишнего шума на борту. Слушать музыку придется только в наушниках. Это касается не только взрослых, но и, к примеру, детей, которые смотрят мультики или играют так громко, что слышит весь салон. Какое наказание грозит нарушителям и как новые правила влияют на безопасность полета, разобрался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Это новый тренд. Воздушный, перелетный и громкий. Записывают видео, подпевая фонограмме. И не важно, что половина пассажиров самолета спит. Лоукостер «Победа» обновил правила и запретил пользоваться гаджетами на борту без наушников.

«В последнее время увеличилось число негативных отзывов о том, что воспроизведение аудио и видео без наушников мешает клиентам наслаждаться полетом», — следует из заявления авиакомпании «Победа».

Дети смотрят мультфильмы и громко убивают монстров в играх. Чаще всего родители за это даже не извиняются.

Многие в последние минуты до взлета или в первые после посадки обзванивают по видео всю родню. Итог: недовольные пассажиры, и один звук, один пинок в кресло может стать спусковым крючком.

Будут ли штрафы, компания не уточняет. Всех бортпроводников учат сглаживать конфликты. Сначала вежливо попросят выключить звук, напоминая о правилах полета. Потом уже настойчивее могут попросить пересесть или предложить наушники.

«Существуют пассажиры, которые не хотят слушать ни нас, ни старшего бортпроводника. Поэтому приходится делать письменное предупреждение уже с привлечением внимания командира воздушного судна, что может повлечь за собой разные последствия», — рассказал бортпроводник Михаил Панин.

От вызова наряда полиции по прилете до экстренной посадки, если меломан начнет распускать руки.

«Нужно защищать интересы других пассажиров — на тишину, на безопасность. Если в самолете кому-то стало плохо, и кто-то звал и не дозвался стюардессу. Ради чего?» — отметил юрист Эдуард Шалоносов.

Специалист по этикету Валентина Хлистун на каждом занятии подчеркивает, что правила поведения едины — что на земле, что в воздухе. Для нее вообще странно, что об элементарных нормах приходится напоминать распоряжениями. Во-первых, это изначально отталкивает, а во-вторых, все равно никто не будет читать. Как вариант — памятки в креслах.

«Было выпущено большое количество гайдов, которые приучили людей к тому, что можно какую-то самую основную информацию собрать в один лист, и этот лист можно запаковать абсолютно по-разному», — поделилась Валентина.

Детям можно объяснять, как себя вести, через те же бортовые раскраски или мультики. А еще лучше, как советуют опытные путешественники, если мама умеет развлекать ребенка и без громких гаджетов, и без ущерба другим пассажирам.