«Висел на ремнях»: украинец пытался сбежать из страны в цистерне с маслом

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 42 0

Украинец попытался уехать в Молдавию, спрятавшись в грузовой цистерне с маслом

«Висел на ремнях»: украинец сбежал из страны в цистерне с маслом

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/EHL Media

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Беглеца и его сообщника задержали на границе.

Житель Одесской области попытался добраться из Винницы до Молдавии в цистерне с растительным маслом. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины в соцсети.

«На границе с Молдавией пограничники обнаружили очень необычный груз. В цистерне с растительным маслом <…> на страховочных ремнях висел мужчина», — поделились деталями инцидента представители ведомства.

Известно, что за рулем грузового автомобиля был гражданин Молдавии, с которым и договорился осуществить задуманное украинец. План реализовать не удалось, потому что во время осмотра сотрудники пункта пропуска через государственную границу обнаружили на люке одного из отсеков цистерны особые крепления. На них был и был подвешен беглец, по грудь погруженный в растительное масло.

На данный момент мужчин задержали. Водителя обвинили в нелегальной переправке людей в Молдавию, а самого заказчика услуги — в попытке незаконного пересечения границы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что насильно мобилизованный украинец сбежал из британского тренировочного лагеря НАТО в РФ.

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«Висел на ремнях»: украинец пытался сбежать из страны в цистерне с маслом

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