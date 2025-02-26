Он рассказал, что на самом деле творится в рядах ВСУ, включая массовое дезертирство.

Из британского тренировочного лагеря в Россию сбежал боевик ВСУ. Мужчина был насильственно мобилизован сотрудниками ТЦК (украинский военкомат), когда просто шел на работу. После формальной подготовки за границей его, как и сотни других новобранцев, должны были отправить на передовую. Но за несколько дней до этого ему чудом удалось выбраться из казармы и через Турцию прилететь в нашу страну.

Корреспонденту «Известий» Анастасии Харченко беглый украинец рассказал, как на самом деле обстоят дела в хваленых зарубежных лагерях и почему они массово дезертируют.

Он скрывает свое лицо. Теперь уже бывший военнослужащий ВСУ смог сбежать из тренировочного лагеря НАТО в Великобритании и добраться до России.

— Сам себе решил: будь что будет… Либо поймают, либо доберусь туда, куда хочу.

Мобилизовали Валерия (мы намеренно изменили имя) прямо по дороге на работу. Несмотря на проблемы со здоровьем, медкомиссия признала его «годным».

— Со здоровьем проблем валом было, и с суставами, в моей группе был человек, он бандаж носил все время на колене. И эпилептики были.

В его группе никто не хотел на фронт. Всех отловили и увезли в военкомат в чем были — сотрудники ТЦК.

— Форму нам дали, но мы ее толком поносить не успели. Неделя — и все, мы поехали на обучение. А пацаны говорят, попроезжали, уже и той формы нет. Старший продал.

Когда Валерий узнал, что его отправляют на обучение в Великобританию, в голове тут же родился план побега.

— Ну, это шанс был своего рода выехать со страны и там где-то что-то уже думать.

Месяц он провел на военных сборах. Видел неудачные попытки других сбежать, слышал угрозы инструкторов. И все это время выжидал.

— Уходил парнишка, не зная языка, поймал попутку. Как оказалось, это был один из инструкторов, привез его назад.

За пять дней до окончания обучения Валерий решился. Дождался, пока все лягут спать, переоделся в гражданку. С собой взял только телефон и загранпаспорт.

Ориентировался по гугл-картам, 70 километров шел пешком до Лидса, прячась от патрулей, которые его искали. Затем попутка до Манчестера, электричка в Лондон. На это ушло два дня.

Дальше самолетом в Турцию. Из Анталии в Москву. Конечным пунктом стал родной Геническ, там ждала мать, которая и прислала деньги на билет домой.

Валерий признается, на таких курсах военной подготовки большинство мобилизованных понимают, что в реальном бою шансов у них нет, а это обучение — формальность.

— Сами инструктора, эти же голландцы, говорили, что люди годами учатся и то ничего не умеют. А чему можно учить за месяц? Просто непонятно

Ни приемам рукопашного боя, ни тактике боевых действий инструкторы не учили. Рассказывали лишь о сапёрном деле. Но поверхностно.

— Ту же растяжку обнаружить, либо как прощупать мину. Но опять же не было такого, как обезвредить либо снять растяжку. Обнаружили-то полбеды, а как ее убрать? Об этом никто ничего не рассказывал.

Большая часть мужского населения Украины, рассказывает Валерий, живет в постоянном страхе. На улицу лишний раз не выходят, боясь попасться сотрудникам ТЦК.

— Жены работают, мужики дома сидят. На работу, если где-то кому-то передвигаться надо. Бронь, насколько знаю, вроде отменили. И есть случаи, что и с броней принимают.

Многие мужчины пытаются уехать из страны. Так называемые проводники берут задаток в 1000 долларов, обещая переправить через границу.

— Но не факт, что дойдешь. Если патруль встречает, то ни тысячи, ни Европы тебе ничего не видать. Административное наказание, идешь мед. Комиссию проходишь и опять идешь в армию все-таки за 1000 долларов.

И каждый раз все новые попытки бегства и с линии фронта, и из тренировочных лагерей НАТО в Европе. Показательным стал крах обученной западными инструкторами 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», которую Зеленский называл образцовой. 1700 боевиков самовольно оставили воинскую часть.

— Патриотов, я вам скажу так, уже мало. Таких, что именно патриотически настроенных людей. Все хотят уже, чтобы это все закончилось, успокоилось и дали людям спокойно жить.