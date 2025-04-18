Михаил Боярский госпитализирован после падения на спектакле в Петербурге

Народный артист РСФСР, 75-летний актер Михаил Боярский обратился в больницу после падения на сцене, сообщил источник 5-tv.ru. По его сведениям, Боярский упал на спину высоты трех метров.

Уточняется, что это преолзиошло еще 14 апреля. Боярский серьезные травмы, в том числе мог сломать грудные позвонки.

В Театре имени Ленсовета сообщили, что Боярский не сыграет в «Ромео и Джульетте» 18 апреля, однако состояние актера «не вызывает опасений». В этом спектакле Боярский ранее исполнял роль Эскала, герцога Вероны.

«Врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», — говорится в сообщении театра в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боярский думает о перспективах российского кинематографа — по его словам, отечественное кино может выйти на мировую арену при условии хороших фильмов и концентрации на актере.