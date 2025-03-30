«Сводится к людям»: Боярский о выходе российских фильмов в мировой прокат

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Михаил Боярский: кино с хорошими актерами попадает в мировой прокат

Боярский назвал условие выхода российского кино в мировой прокат

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Артист назвал, какие условия должны быть соблюдены.

Отечественное кино может выйти на мировую арену при условии хороших фильмов и концентрации на актере. Об этом рассказал народный артист РСФСР Михаил Боярский агентству ТАСС.

«Конечно, такая возможность есть у каждого кинематографа. Нужно делать только хорошие фильмы. Поскольку я воспитан на Чарли Чаплине, Аркадии Райкине, Михаиле Жванецком, весь кинематографический юмор сводится к этим людям, к Андрею Миронову», — сказала он.

Артист подчеркнул, что в кинематографе главным должен быть именно актер, если этого момента нет, то для Боярского такой фильм не представляет интереса.

На днях музыкант поделился своим мнением о современных артистах, которые, по его словам, часто пробиваются на телевидение «не по заслугам». Боярский считает, что важно осознавать свои возможности и не браться за дела, для которых не хватает способностей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве открылся после реставрации театр Никиты Михалкова. Был установлен современный медиафасад на входе. Более того, были оборудованы телестудия, кинозал и собственная студия звукозаписи.

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