Без взаимовыручки не обойтись: перспективы международного сотрудничества в космосе

Вот главный вопрос, который волнует жителей, пожалуй, всей европейской части страны от Мурманска до Сочи, где на неделю вдруг вернулась зима. В Москве так и вовсе за несколько дней выпала месячная норма осадков, но обычно это дождь. А сейчас был снег. Глубокий апрельский снег. Контраст был очень разительным, учитывая, что сугробы в столичном регионе растаяли еще в начале марта, и многие автовладельцы успели сменить резину на летнюю.

Природа как будто играет в наперстки с календарем — угадай, где зима? В декабре, январе и феврале было аномально тепло. В марте было уже как в мае. И вдруг зима оказалась в апреле.

Виной всему полярный вихрь и атлантический циклон. Вихри часто формируются в Арктике, но обычно день-два — и след простыл, а этот задержался над Карским морем больше чем на неделю.

В это время с Атлантики подошел циклон «Зион». И прошел бы спокойно, с теплым дождиком. Но нет, два одиночества встретились где-то в районе Баренцева моря и «Зион» начал засасывать в свою воронку ледяной воздух Арктики, со всеми вытекающими и выпадающими последствиями, так что подморозило даже в Ростове и Краснодарском крае.

Кстати, и в мае климатологи не исключают подобных арктических вторжений. При этом за Уралом уже почти что лето. Особенно на юге Сибири, да и на Дальнем Востоке, в Бурятии, Забайкалье температуры на шесть-восемь градусов выше нормы. В Челябинской и Курганской областях до плюс 20, это Азия уже «подогревает». И вроде тепло, хорошо, но от перепадов температуры ветер стал ураганной силы и потрепал селения. И опять загорелись поля с сухой травой.

И не у нас одних природа с ума сходит, по другую сторону Атлантики — вот где настоящие ураганы. 90 торнадо пронеслись за неделю над десятью штатами. Погибли более 20 человек. Причем смертоносные воронки появились не только вдоль так называемой «Аллеи торнадо» на среднем Западе, им не привыкать, но наломали дров и на юге, где тоже бывает ветрено, но не так.

Глобальное потепление делает погоду все более экстремальной и непредсказуемой, большие процессы особенно заметны на расстоянии. Вот так, например, циклон «Зион» выглядел на камерах метеорологического спутника. Космическое зондирование поверхности Земли — самое перспективное направление для прогнозирования погоды. Каждая страна наращивает свои группировки спутников на орбите. А можно ли объединить усилия?

12 апреля мы отмечаем День космонавтики, в честь первого полета человека за пределы земной атмосферы. Сегодня каждая космическая держава реализует собственную стратегию освоения Вселенной. На орбите одновременно две станции. МКС, ставшая интернациональным домом, и китайская. Но уже через пять лет МКС выработает ресурс, и что тогда? И когда мы уже с орбиты отправимся вглубь космоса, например, на Марс? Возможны ли сейчас совместные проекты по типу стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон»? Корреспондет «Известий» Роман Польшаков все узнал.

Старт дан. За 20 секунд «Ракета Победы» прогрела двигатели на полную мощность и отправляется к МКС. По плану — пилотируемый корабль с тремя членами экипажа на борту будет там через три часа.

Союзы уходят в точку. Ракетоноситель и пилотируемый корабль. Экипаж — два космонавта: Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, и астронавт — Джонаттан Ким. На орбите они проведут 41 эксперимент, два выхода в открытый космос и пробудут там 245 суток.

Но в ближайшие несколько лет этот крупнейший международный проект МКС, в котором участвуют 14 государств, будет закрыт. На орбите должны появиться национальные станции, как раньше, и коммерческие. Россия, США и Индия только их строят, а китайская на орбите уже с 21 года. Все из-за разногласий на Земле. А точнее, из-за Вашингтона. НАСА фактически закрыли китайским тайконавтам вход на МКС — еще в 2011 году.

«Сейчас идет острая фаза экономической войны между Соединенными Штатами и Китаем, но у Китая своя мощная программа космических исследований, у Китая уже было несколько миссий на Луну, облет, посадка, фотографии, бурение и так далее. Так что они достаточно мощно сейчас выступают с точки зрения лунной программы», — рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

Получается, Китай вырвался вперед из-за космических санкций, Москвы и Пекина, и в космосе сотрудничаем. Вместе создаем международную научную уже лунную станцию. Наши навигационные системы «Глонасс» и «Бэйдоу» будут взаимодополнять друг друга. Кстати, строить баллистические ракеты ученых из Поднебесной еще полвека назад учили советские конструкторы. Они же помогали в становлении индийской космической программы.

«Сейчас индийская космическая программа предусматривает полет на Венеру где-то в районе 30-х годов. У нас сейчас идет обсуждение того, каким образом могло бы быть российское участие», — сказал директор института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

А что там США? У них турполеты, многоспутниковые группировки. Глобальная миссия — полеты на запасную для человечества планету. Мечта Маска. Марс взял на вооружение и президент Штатов.

«Я скажу сейчас такую, может быть, парадоксальную вещь. Вот то, что делают так Маск со своим Starship, это, безусловно, серьезный шаг, новый шаг в ракетостроении. Это действительно прорыв, но в ракетостроении, а вот если говорить о проекте даже полета на Марс, не то чтобы об освоении, это очень мало», — прокомментировал член совета по внешней и оборонной политике, член-корреспондент Российской Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Андрей Ионин.

У нас чуть больше — эксперименты «Марс-500» и SIRIUS доказали — экипаж в такой долгой изоляции во время экспедиции работать может. Дело по сути за малым двигателем, который довезет куда надо, и работа идет.

«С одной стороны, сохранили весь наш потенциал, но и что очень важно — благодаря поддержке президента и правительства перевели его на качественный уровень. Мы всегда были лидерами в космосе и в первую очередь в области ядерной двигательных установок, ядерной энергетики в космосе», — рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

У нас множество миссий, выполняющих планетарные нужды. Проект «Ионозонд», который ждали больше десяти лет, позволит исследовать ионосферу и минимизировать ее воздействие на спутниковые и радиосигналы.

А чего стоит «Миллиметрон». Аналогов миссии нет. В режиме связи с Землей лаборатория будет работать как крупнейший радиотелескоп.

«Первая — это изучение окрестности черных дыр. Вторая задача — это изучение воды во Вселенной. Ну, можно сказать, что это поиск следов начала эволюции жизни. А третья задача — это проверка основной космологической теории», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории терагерцовых приборов и технологий АКЦ ФИАН Иван Третьяков.

Космос, в первую очередь, это престиж страны, а соперничество способствует развитию области.

Новые орбитальные разработки и исследования, в том числе в области медицины, продолжают улучшать жизнь на Земле, уверяет Герой России, космонавт Сергей Волков. И про национальные интересы мы тоже не забываем.

«Высокоширотная станция позволит решать задачи, которые перед нами ставит президент. Присутствие в Арктике, исследования Северного морского пути», — сказал летчик-космонавт, герой России Сергей Волков.

Сейчас в Космосе более 100 аппаратов, занимающихся различными исследованиями, но, опять же, без взаимовыручки тут не обойтись.

«Ни одна страна, даже США или Китай, не смогут в обозримом будущем захватить, условно говоря, 100% всех направлений с передовыми технологиями. Всегда есть. И это проявляется в международном сотрудничестве, когда для каких-то проектов одна сторона дает ракету, другая — спутник, третья — какие-то приборы. Если говорить о научных проектах», — прокомментировал директор института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

А есть и военные. Правда, все космические технологии имеют двойное назначение. Спутники помогают разведке. А тот же Starlink, аналог которого делают сейчас в России, оказался незаменим на поле боя. А еще есть системы наведения ракет и предупреждения атак.

«Были нарушения всеми странами, участниками космической деятельности — и США, и Китая, и даже Индии, и нами, к сожалению. Все это понимают, что это нехорошо. Ну, вот здесь как-то какой-то паритет поддерживать. Ну, вот приходится. Ну, к неудовольствию, вообще говоря, всех участников, это сводится к минимуму», — рассказал российский астрофизик, доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонд.

Но родоначальники конфронтации — Штаты. СССР всегда выступал за мирный космос.

В 1984 году Советский Союз на Генассамблеи ООН предложил проект «об использовании космического пространства исключительно в мирных целях на благо человечества. Соединенные штаты — единственные, кто его не поддержал. В это же время президент Рейган запустил программу, которую СМИ нарекли «Звездные войны», о размещении на орбите ядерного оружия и мощных лазеров. Но инициатива так и осталась инициативой. Свернули ее только в 1993 году. И вот снова Вашингтон одной рукой сотрудничает, другой — готовит новый проект противоракетной обороны, похожий на тот же Рейгана — хотят развернуть в космосе стратегическое вооружение, цель которого якобы уничтожение межконтинентальных баллистических ракет.

«Конечно же, есть представители крупных финансово-промышленных групп, которые находятся непосредственно в Соединенных Штатах Америки, которые как раз и заинтересованы в том, чтобы милитаризировать космическое пространство. Для чего? Ну, они понимают, что кто властвует в космосе, тот будет властвовать на Земле», — сказал политолог, доцент кафедры политического анализа российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.

Все космические державы осторожничают, но, несмотря на это, именно в космосе, можно сказать, произошла разрядка — во время холодной войны. Легендарное рукопожатие во время стыковки Союза и Аполлона. Кто знает, может быть, лунная или марсианская миссии объединят усилия многих стран ради общей цели.