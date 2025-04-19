Утечка из лаборатории: Белый дом раскрыл истинное происхождение COVID-19

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Белый дом: причиной пандемии является утечка COVID-19 из лаборатории

Утечка из лаборатории: Белый дом раскрыл «истинное происхождение» COVID-19

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

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Вирус обладает биологическими свойствами, которых нет в природе.

Истинная причина пандемии COVID-19 — утечка вируса из лаборатории в городе Ухань в Китае. Эта информация появилась на сайте Белого дома.

В публикации сказано, что вирус имеет неестественное происхождение. На это указывают, например, биологические свойства, которые не встречаются в природе. Схожим заболеваниям необходимо несколько раз попасть в организм для того, чтобы заразить его, а COVID-19 было достаточно одного контакта.

В Белом доме утверждают, что у ученых Уханьского института якобы наблюдались симптомы COVID-19 за несколько месяцев до того, как началась пандемия.

«Почти по всем научным меркам, если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились. Но этого не произошло», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Китае у летучих мышей обнаружили новый коронавирус. Название инфекции — HKU5-CoV-2. Он способен заражать людей таким же путем, что и COVID-19. Исследование провела вирусолог Ши Чжэнли вместе с учеными из Уханя.

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