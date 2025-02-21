«Высокий риск»: в Китае у летучих мышей обнаружили новый коронавирус

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 21 0

В Китае у летучих мышей обнаружили новый коронавирус

в Китае у летучих мышей обнаружили новый коронавирус

Фото: www.globallookpress.com/Marcus Brandt

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Инфекцию прозвали HKU5-CoV-2.

В Китае вирусологи обнаружили новый вид коронавируса у летучих мышей, который может заражать людей таким же путем, что и COVID-19. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Исследование провела китайский вирусолог Ши Чжэнли совместно со специалистами их Уханя. Частицы инфекции обнаружили у японского нетопыря в Гонконге. Причем они могут заразить клетки человека.

«Мербековирусы летучих мышей представляют высокий риск распространения на людей либо через прямую передачу, либо через промежуточных хозяев», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что новый вирус, получивший название HKU5-CoV-2, имеет «более широкий круг хозяев». Однако, по их мнению, поводов для паники нет, ведь риск появление болезни среди людей не следует преувеличивать. Несмотря на это, все равно потребуется провести более тщательные исследования.

Ранее 5-tv.ru писал, что у перенесших коронавирус почки угасают на 47% быстрее. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института. Они выяснили, что Вирус действует на почки сильнее, чем другие легочные инфекции. Кроме того, COVID-19 увеличивает риск снижения фильтрующей способности почек на 20%, что выражается в падении КФ на 25%.

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