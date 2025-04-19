Разминирование освобожденных территорий. Лучшее видео из зоны СВО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 48 0

В ночное время ВСУ регулярно осуществляют дистанционное минирование местности.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Инженеры группировки войск «Центр» продолжают разминировать участки дорог и прилегающие территории освобожденных населенных пунктов. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Ежедневно украинские войска подвергают населенные пункты ДНР артиллерийским обстрелам, в частности снарядами кассетного типа. В ночное время ВСУ регулярно осуществляют дистанционное минирование местности. Саперы группировки войск «Центр» ежедневно обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы, в том числе мины иностранного производства и неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов.

«Минируют сейчас на данный момент с помощью Бабы Яги, то есть все минирование на данный момент осуществляется дистанционно», — рассказал командира роты разминирования Денис Лесничий.

В случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте при помощи накладного заряда.

Благодаря мужеству и профессионализму военнослужащих 12 отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской ордена Жукова краснознаменной бригады группировки войск «Центр» мирные жители освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной республики могут спокойно и безопасно перемещаться по улицам.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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