Необычная выставка: что ждет гостей фестиваля «Пасхальный дар» на Тверской площади

Одной из центральных площадок фестиваля «Пасхальный дар», который проходит в Москве с 19 по 30 апреля, по традиции стала Тверская площадь. Она превратилась в выставку под открытым небом, где разместили арт-объекты. Их создавали молодые художники и студенты профильных вузов.

Новые деревья и мастерство росписи

К празднику на Тверской площади появилось более 700 деревьев, кустарников и цветущих растений. Среди них редкие для Москвы плакучие гималайские и ливанские кедры, кипарисовики и олеандры. Даже архитектурные конструкции площади стали цветочными: их украсили орнаментами XIX века.

В творческих мастерских проходят лекции и занятия, посвященные уникальным российским узорам. Посетители узнают, какие значения скрываются в цветочных орнаментах, использованных для украшения одежды и посуды, а также запечатленных в книгах. Желающие попробуют освоить традиционные виды росписи.

Живые цветы и арт-объекты

Традиционным арт-объектом фестиваля «Пасхальный дар» всегда было большое пасхальное яйцо. В этом году темой оформления стали цветы — гирлянды и венки из них украсили 29 ростовых яиц. Каждое установлено на подиуме-клумбе с ампельными растениями, вербой и весенними кустарниками.

А еще на Тверской площади открылась уникальная выставка, в которой представлено 70 яиц, украшенных в разных стилях и техниках. Эти оригинальные поделки создавали выпускники художественных вузов, известные дизайнеры и именитые художники. В проекте приняли участие около 30 специалистов.

«Пасхальный дар»

Фестиваль только начался, гостей ждет еще множество ярких событий. Подробности можно найти на сайте.

Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» проводится в 10-й раз. В центре культурной программы — большой образовательный проект «Четвероногий друг», посвященный заботе о животных. На десятках площадок проходят разнообразные мастер‑классы, демонстрируют спектакли инклюзивных театров, а также реализуют благотворительные проекты столичных фондов. Продолжают работать пункты «Москва помогает», куда можно принести вещи для участников СВО и жителей новых территорий: подарочные наборы для мужчин, книги, чай, кондитерские изделия, средства личной гигиены и, конечно, добрые поздравительные открытки.