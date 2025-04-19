Цивилев передал Токаеву личное послание от Путина

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 35 0

Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Цивилев передал Токаеву личное послание от Путина

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Министр энергетики РФ Сергей Цивилев передал личное послание главе Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву от президента России Владимира Путина в ходе совместной встречи. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

«По договоренности президентов Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики РФ Сергея Цивилева, который передал личное послание российского президента», — сообщили на сайте пресс-службы главы Казахстана.

В рамках переговоров стороны обсуждали перспективы партнерства России и Казахстана в сфере энергетики. В пресс-службе отмечается, что эта сфера — одна из ключевых в сотрудничестве наших стран.

Накануне, 18 апреля, Сергей Цивилев встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Стороны обсуждали развитие энергетического сотрудничества России и Китая.

До этого, 17 апреля, Путин провел телефонный разговор с Токаевым. В ходе разговора лидеры РФ и Казахстана обсудили сотрудничество стран в сфере энергетики. Глава Казахстана также сообщил, что примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле. Аббас Аракчи прибыл в Москву с рабочим визитом 17 апреля. 

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